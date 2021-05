¿Karla Díaz vendió la exclusiva de su boda? La cantante de JNS explica la agresión a periodistas

La cantante de JNS, Karla Díaz rompió el silencio tras la polémica que se generó con los medios de comunicación durante su boda con el también cantante Daniel Dayz. El enlace matrimonial más allá de quedar como un hermoso momento, se vio opacado por las denuncias de los reporteros de espectáculos que asistieron a cubrir la noticia.

La intérprete de Enferma de Amor, habló de la situación durante la conferencia de los 90’s Pop Tour y negó que hubiera vendido la exclusiva de su boda en Valle de Bravo a alguna revista de espectáculos y que por eso se haya generado el zafarrancho con los medios.

Explicó que las diferencias con la prensa se debieron al estrés que tanto ella como su ahora esposo tenían por el evento.

“Teníamos muchos días de mucho estrés porque como bien saben organizar una boda es todo un tema, queríamos algo muy íntimo, fue civil, no me he casado por la religiosa, ya los invitaré cuando suceda”, dijo.