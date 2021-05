Violeta Isfel no se calla y responde a las críticas por sus FOTOS

Luego de que la actriz publico en redes unas fotos que tacharon de eróticas, Violeta Isfel no se quedó callada y decidió responder al respecto.

"Es polémica porque ustedes son unos morbosos espantososo, que es muy diferente, porque si observas detenidamente esas fotos que gracias a mi esposo y a su ojo clínico he podido compartir, no se me ve nada, de verdad, no se me ve ni una chi&%*, ni nada se me ve", dijo para el programa mañanero "Hoy" en entrevista.