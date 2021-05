Día Mundial del Lupus: Conoce a las famosas que padecen esta terrible enfermedad

Este 10 de mayo es un día de alegría en nuestro país, pues se celebra a las mamás, una de las figuras más respetadas por la sociedad. Sin embargo, también se celebra el Día Mundial del Lupus, una enfermedad propio sistema inmunitario que ataca las células y tejidos sanos por error.

Conocido como “el gran imitador”, el lupus es una enfermedad que ocasiona diversos síntomas, que van desde pérdida de peso y fatiga inexplicable, hasta daño en corazón, pulmón y riñones que puede llegar ser mortal sin un diagnóstico certero. Existen varios tipos:

Lupus eritematoso sistémico: Es el más común. Puede ser leve o grave, y puede afectar a muchas partes del cuerpo

Es el más común. Puede ser leve o grave, y puede afectar a muchas partes del cuerpo Lupus discoide: Provoca una erupción en la piel que no desaparece

Provoca una erupción en la piel que no desaparece Lupus cutáneo subagudo : Provoca ampollas después de estar al sol

: Provoca ampollas después de estar al sol Lupus inducido por medicamentos: Es causado por ciertas medicinas. Por lo general, desaparece cuando se deja de tomar el medicamento

Es causado por ciertas medicinas. Por lo general, desaparece cuando se deja de tomar el medicamento Lupus neonatal: No es común y afecta a los recién nacidos. Es probable que sea causado por ciertos anticuerpos de la madre.

De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de cada 10 personas con este padecimiento, nueve son mujeres; aparece con mayor frecuencia entre los 20 y 40 años de edad. Ante esta estadística, es natural que muchas famosas sufran de este padecimiento.

¿Qué famosas padecen de lupus?

Son varias famosas que tienen esta enfermedad y muchos de sus seguidores lo desconocen. A continuación te presentamos a algunas de ellas:

Lady Gaga - La intérprete de "Poker Face" reveló en el 2010 que tenía la enfermedad. Hasta ese momento no presentó los síntomas, por lo que continuó con su carrera musical con la mayor normalidad del mundo. Fue hasta el 2017 cuando canceló algunas presentaciones por complicaciones.

Kim Kardashian - Una de las mujeres que tiene prácticamente la vida resuelta tuvo una impactante revelación tras conocer su positivo al lupus. Ella ya había explicado a la prensa que tenía algunos síntomas, pero no le había dado demasiada impotrtancia hasta después de conocer la verdad.

Nick Cannon - Tal fue el impacto en la vida del rapero, que en el año de 2014 fundó "Lupus Foundation of America's Walk to End Lupus Now", con la finalidad de apoyar a las personas con este padecimiento.

Selena Gomez - La expareja de Justin Bieber le ha informado de manera puntual su padecimiento a sus fans y seguidores en redes sociales su evolución ante esta terrible enfermedad que la alejó de los escenarios por un tiempo.

lhp