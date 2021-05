Danna Paola: ¿"Oye Pablo" y "Amor ordinario" son resultado de un desamor de la cantante en España?

Danna Paola es una de las mujeres que más fama ha ganado en los últimos años gracias a su participación en la serie de Netflix "Élite", su aparición como juez en "La Academia" y claro, sus múltiples éxitos en el terreno musical.

Desde entonces, la actriz se ha convertido en un rey Midas, pues cada proyecto que emprende, se convierte en un verdadero hit que encanta a la juventud de México y Latinoamérica.

Sin embargo, otro de los temas que llama poderosamente la atención de la intérprete de "Mala fama", "Nada" y "Calla tú" es su vida personal y propiamente el sentimental. Y es que la celebridad no para de trabajar y pocas veces menciona algo sobre su "corazón".

De esto, sólo se supo algo cuando se manifestó sobre el caso de violencia física de su expareja Eleazar Gómez y Stephanie Valenzuela. Ambos sostuvieron una relación en el 2015 y a razón de la cantante, también recibió malos tratos en aquellos años.

Teoría sobre un amor oculto de Danna Paola

Sí, el tema "Oye Pablo" es una de las melodías que más éxito alcanzó desde que fue lanzada a finales de agostó del 2019. Sin embargo, también se especula que la letra está basada en un hecho real.

Desde que esta canción comenzó a sonar se dijo que Danna Paola se la habría dedicado a un hombre que conoció durante su estadía en Madrid, España. Basta con revisar un poco la letra para darse cuenta de inmediato:

"...y tú llegaste a preguntarme ¿cómo estás? Que guapa, se ve que no eres de acá...Me viste desde lejos sola caminar. Con solo una mirada me hiciste temblar Ya estaba imaginando, mi alma desnudando Y sin querer que tonta di el número mal..."

Hasta el momento esta sigue siendo una teoría que con el paso del tiempo se fue desvaneciendo. No obstante, volvió a tomar fuerza cuando en redes sociales aseguraron que "Oye Pablo" tiene un desenlace y está plasmado en el tema "Amor Ordinario", que pertenece al último disco de la mexicana "K.O.".

Aunque se trata de una teoría, "Amor ordinario" podría sugerir que que la relación sí se consumó, pero no resultó para nada favorable para la cantante.

"Realmente nunca despegamos

Me vendiste un amor que jamás existió

Y aquí estoy, queriendo ser еxtraordinarios

Quedó un amor tan ordinario

Dicen que еl tiempo todo cura en su momento

Nadie me dijo que el dolor se iba tan lento

Yo quiero odiarte, pero te amo y yo no puedo

¿Cómo te olvido? Fuiste mi mejor invento

Tú me quieres a destiempo

No descifro tus silencios"

¿Crees que Danna Paola se haya desahogado a través de sus canciones y le haya ido mal en el amor?

lhp