Taylor Díaz lleva la poesía al reguetón

Tras el éxito de su primer disco “Neutro”, Taylor Díaz sigue llevando el romanticismo en sus canciones de reguetón y ahora regresa con su sencillo “El Rey (6 AM)” en el que es más explícito, pero sin caer en la vulgaridad o en letras ofensivas para el público.

“Es importante conectar, poner la esencia romántica en ritmos bailables. A veces hay letras vulgares y me he dado cuenta que no me siento cómodo cuando hay niños escuchando eso, sobre todo si voy en el auto con mis sobrinas pequeñas, de ahí la importancia de seguir escribiendo a través de la poesía para comunicar las cosas de manera más sutil”, afirmó el veracruzano.

Díaz quiere que México tenga su propio sello en el urbano, el cual es un sonido que siente muy arraigado del folclor de Veracruz, de ahí que trabajar para ser el representante del género en el país con un estilo propio. “Estoy haciendo una mezcla de sonidos acústicos y un poco de bolero, pero seguiré mucho en la línea del reguetón, debo ponerle mucho empeño, porque quiero enfocarme en que México tenga un buen representante del género, que se distinga, que tenga nuestro folclor”, contó.

“El Rey (6 AM)” es un sencillo que aún no tiene claro si formará parte de su próximo material discográfico, ya que por ahora sólo trabaja en piezas que estará lanzando a lo largo del año, con el fin de estar presente entre sus seguidores. Esta primera entrega es un tema más rítmico con el que espera que sus fans se pongan a bailar, pero los siguientes estrenos también incluirán canciones más baladas.

“Aunque este nuevo sencillo tiene más candela y fuego, me gusta comunicar a través de la poesía, porque la música es un apapacho que escuchas cuando te estás relajando y buscas cosas que te hagan sentir bien, por eso quiero dar letras positivas”, detalló.

Por: Patricia Villanueva

