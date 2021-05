Chuponcito: Así luce el famoso payasito sin peluca ni maquillaje

Uno de los personajes que en los últimos tiempos se ha ganado la simpatía y el cariño de la gente es Chuponcito, un payasito que es reconocido por su humor y sobre todo por usar una peluca negra, cosa poco común en en el ambiente de la comedia infantil, aunque recordemos que no se trata de un comediante exclusivo para niños.

El nombre real del personaje que vemos a través de las pantallas es el de José Alberto Flores, quien además de su espectáculo, también ha sido tendencia por algunos señalamientos de acoso sexual que hizo su exasistente Carla Oaxaca, quien dijo haber sufrido desde 2007 violencia por parte del comediante que saltara a la fama gracias al programa Se Vale.

Además Oaxaca dijo que Chuponcito no sólo la había violentado a ella, sino a otras mujeres, además en su momento mencionó que su despido como empleada del famoso había sido injustificado y que no debido a la pandemia por covid-19 como él dijo, pues éste se dio en enero de 2020 cuando en México aún no se anunciaba la alerta.

Por su parte Flores mencionó: "no quiero tener problemas. Dios y las autoridades se encargan de esto, soy transparente".

Chuponcito sin maquillaje

Sin embargo, más allá de las polémicas del payasito que saltara a la fama por su peculiar voz, algunos de sus seguidores se han preguntado por cómo es la persona que da vida a Chuponcito, es decir, cómo es el rostro sin maquillaje del comediante.

Es de recordar que recientemente fue uno de los grandes invitados al programa "Me caigo de risa", convirtiéndose en uno de los favoritos de los seguidores de la emisión conducida por Faisy, pues con sus ocurrencias sacó carcajadas.

Aunque él lo ha mantenido en secreto, se han filtrado imágenes del rostro de José Alberto Flores, el cual está completamente alejado de la cara tierna del personaje de grandes zapatos.

Chuponcito sin maquillaje.

