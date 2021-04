Gustavo Adolfo Infante lanza FUERTE comentario a Ventaneando por entrevista a Enrique Guzmán | VIDEO

Durante los últimos días, el cantante, Enrique Guzmán se convirtió en tema de conversación en el mundo del espectáculo después de ser señalado por su nieta, Frida Sofía, como presunto agresor sexual.

Fue en una entrevista con el periodista Gustavo Adolfo Infante en donde la hija de Alejandra Guzmán rompió el silencio y habló sobre su relación con su abuelo a quien señaló frente a las cámaras de televisión.

Concede entrevista a Ventaneando

Tras el escándalo, el famoso cantante concedió una entrevista al programa "Ventaneando" en donde negó las acusaciones y confesó que Frida Sofía es la nieta a la que más quiere.

Sin embargo, negó que vaya intentar reunirse con su familia, pues podría prestarse a malos entendidos. Además, expresó su deseo de ayudar a la hija de Alejandra Guzmán.

Gustavo Adolfo rompe el silencio

Por medio de su canal en YouTube, el periodista, Gustavo Adolfo Infante, quien entrevistó a Frida Sofía, se pronunció ante la entrevista que realizó Pati Chapoy al cantante acusado por abuso sexual.

Fiel a su estilo, el conductor de televisión se refirió a la entrevista con las siguientes palabras: "Hasta chillaron, me dijeron. Yo no puedo decir que es culpable o no (Enrique Guzmán)".

El video generó controversia entre los internautas, pues algunos tacharon de inoportuno los comentarios de Gustavo Adolfo Infante y otros lo secundaron.

iorm