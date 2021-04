Jacky Bracamontes se reencuentra con Bárbara Mori y su reacción te dejará sin palabras

La telenovela Rubí se estrenó en 2004 y junto a un gran elenco para compartir pantalla, entre las que estuvieron las actrices Jacky Bracamontes y Bárbara Mori, quienes tuvieron un emotivo reencuentro gracia a otro de los actores que participó en el melodrama basado en la historia de Yolanda Vargas Dulché.

La protagonista de era Mori, quien dio vida a Rubí, una hermosa mujer que vivía de forma humilde y aprovecha su gran belleza para atraer a un hombre que la saque de la pobreza. Junto a la actriz también actuaron Eduardo Santamarina (Alejandro Cárdenas), Sebastián Rulli (Héctor Ferrer) y Bracamontes como Maribel de la Fuente.

Jacky Bracamontes se reencuentra con Bárbara Mori

Luego de varios años sin verse, las actrices tuvieron un emotivo reencuentro gracias a Gustavo Cárdenas Ávila, mejor conocido como Jan, quien realizó un live en su cuenta de Instagram para platicar con la ex reina de belleza y en donde aprovecharon para platicar del melodrama en el que ambos participaron.

El actor y cantante sorprendió a Jacqueline al realizar diversos enlaces con otros del elenco de la telenovela, como Sebastián Rulli y Eduardo Santamarina, con quienes se dedicó cariñosas palabras.

Pero el momento más emotivo llegó cuando Jan le preguntó si sabía algo acerca de Bárbara Mori, la actriz y conductora confesó que no la había visto y tampoco sabía mucho de ella, aunque la sigue en Instagram, donde de alguna forma esta pendiente, "pero no la he visto físicamente, que me va a encantar darle un abrazo de los buenos”.

Ante esto, el también modelo sorprendió a la actriz y le mostró un mensaje que le mandó la guapa actriz en donde se escucha decir: “Hola mi Jacky hermosa, tanto tiempo sin verte. Te mando muchos besos y mucho amor”.

La ganadora de Nuestra Belleza México no pudo ocultar su felicidad y la gran sorpresa al ver de nuevo a sus compañera, por lo que la cara de la tapatía fue algo que dejó sin palabras a muchos de los que estaban viendo la transmisión de Jan.

Bracamontes le agradeció al actor por la gran oportunidad de ver a su compañera: “No sabes que gusto me da ver tan bien a Bárbara, escucharla y mandarme este saludo, de verdad que también la adoro (...) La pasamos súper bien”.

