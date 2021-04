¿Belinda y Christian Nodal serán padres pronto? Esto dice Nacho Peregrín, hermano de la cantante: VIDEO

Después de que se desataran los rumores de un supuesto embarazo de la cantante Belinda, fruto de su relación con Christian Nodal, el hermano de la también actriz habló al respecto por primera vez.

Nacho Peregrín, hermano de Beli, se encuentra haciendo campaña, pues es candidato a diputado federal por el Distrito XV de la alcaldía Benito Juárez. En un evento, fue cuestionado por los medios sobre su inicio en la política y sobre el apoyo de su familia.

El reportero Edén Dorantes aprovechó la oportunidad para preguntarle sobre la posible maternidad de la intérprete de Luz sin claridad. Sorprendido ante el cuestionamiento, el hermano de la cantante sólo soltó una sonrisa y negó la información.

“Pues a mí no me han comentado nada de eso, pero si me comentan yo se los digo. Sí he escuchado dos que tres comentarios por ahí que dicen, pero no, no creo”.