Sofía Rivera Torres presume cuerpo de infarto; posa en bikini y luce como un ángel

Sofía Rivera Torres no desaprovechó las vacaciones de Semana Santa y se fue a racionar a Los Angeles desde donde sorprendió as us admiradores al posar en traje de baño, mientras presumía su espectacular silueta; la conductora cautivó a sus más de 600 mil seguidores en Instagram con su belleza y derrochó sensualidad.

La esposa de Eduardo Videgaray no desperdició la oportunidad de tomar un bronceado en bikini y capturar el momento posando este la alberca, ¿el resultado? Una imagen en donde luce como todo un ángel, portando un bañador morado con detalles floreados en color blanco; la guapa comunicadora porta además el pelo recogido y unas gafas blancas en forma de corazón.

Sofía Rivera, de 28 años, celebró hace unas semanas los dos años que han transcurrido desde que ella y su esposo, Eduardo Videgaray, celebraron su primera cita, ahora como pareja disfrutan de su amor y lo comparten con sus fans en sus redes sociales, en donde resulta evidente lo acoplados que se encuentran ambos y lo felices que son compartiendo tiempo y cariño, y ahora un matrimonio en común.

Presume cuerpazo desde la alberca

Sofía Rivera Torres es una de las conductoras más admiradas y seguidas de la televisión; su belleza, su talento y desempeño en los programas que conduce la han llevado a ganarse el afecto, cariño y apoyo del público, quienes de manera constante le demuestran su reconocimiento. Con su profesionalismo y sus fotografías que comparte en redes son miles los fans que la apoyan y la siguen paso a paso en su trayectoria.

Muestra de ello es la imagen que publicó este martes, en donde disfrutó del “Sueño californiano” al posar desde Beverly Hills, tal como tituló su publicación: “California dreaming”, en donde además agradeció a quienes le recomendaron hospedarse en el hotel que finalmente eligió; “Qué onda con cuánta gente me escribió para decirme que ya conocen éste hotel y para darme recomendaciones por la zona. Gracias infinitas,” escribió la conductora.

Por su parte sus seguidores la llenaron de halagos y le compartieron mensajes de cariño en su post: “Hermosura, “Preciosa,“ “Corazón, hermosura”, “Bizcochote” y “Chiquita, bb hermosa”, fueron solo algunos de los comentarios que dejaron sus admiradores en la publicación. Sin duda, Sofía Rivera sigue y seguirá conquistando los corazones de sus miles de fans con tan bellas postales.

