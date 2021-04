¿Chabelo golpeó a Cantinflas?; esta es la historia del VIDEO que lo demuestra

Uno de los momentos más "tensos” en la vida de Mario Mario Moreno “Cantinflas” con el comediante mexicano de origen estadounidense, Xavier López “Chabelo”, ocurrió en la película “El extra”.

Las dos leyendas del cine mexicano tuvieron una pequeña “pelea”, en la que no solo intercambiaron palabras sino también unas cuantas bofetadas; sin embargo, no se debió a un problema real entre los actores, sino a una escena en la que los personajes a los que dieron vida se tenían que enfrentar de esa manera.

La escena

En una de las escenas de "El extra", Cantinflas llega a la casa de Rosita, una mujer con serios problemas económicas que vive con sus dos hermanitos, quienes esperaban el arribo de “Chabelo” luego de haber descompuesto su bicicleta.

Sin embargo, quien llega es Cantinflas, a quien reciben a punta de escobazos y sartenazos, tanto Rosita como sus hermanitos, pero se detienen al darse cuenta de quién es, y le explican lo sucedido.

Acto seguido, tocan la puerta y aparece a quien realmente estaban esperando: “Chabelo”, quien exige a los niños que le paguen por la compostura de su bicicleta, pero Cantinflas al verlo llorar le dice que todo se arreglará, “no se ponga chipi, no llore” y le suelta la primera bofetada en su mejilla derecha.

Sin embargo, la cosa no quedó ahí, pues “Chabelo” respondió con una actitud "agresiva" y jalándole la playera “vamos a ver quién eres tú primero, porque si te estás metiendo en lo que no te importa, serás el primero al que me voy a descontar”. Y fue ahí en que ambos personajes cruzaron palabras y una que otra cachetada, sin pasar a mayores.

La cinta “El extra” fue lanzada en 1962 y la historia gira en torno a Rogaciano (Cantinflas), un modesto trabajador que se desempeña como extra en las películas, y que tras conocer a Rosita, personificada por Alma Delia Fuentes, decide apoyarla para que salga adelante junto con sus dos hermanitos.

