Muere Paul Ritter, actor de Harry Potter y Chernobyl, a los 54 años de edad

Paul Ritter, actor británico conocido por interpretar papeles como el mago Eldred Worple en la película Harry Potter y el misterio del príncipe o al ingeniero Anatoly Dyatlov en la serie de HBO Chernobyl, murió este lunes a los 54 años de edad.

"Con gran tristeza podemos confirmar que Paul Ritter falleció anoche. Murió en paz en su casa con su esposa Polly y sus hijos Frank y Noah a su lado. Tenía 54 años y había estado sufriendo de un tumor cerebral", dijo el representante de Ritter en un comunicado a NBC.

"Paul era un actor excepcionalmente talentoso que interpretaba una enorme variedad de papeles en el escenario y la pantalla con una habilidad extraordinaria", agregó en el mensaje.

"Era tremendamente inteligente, amable y muy divertido. Lo extrañaremos mucho", continuó.

¿Qué personajes interpretó Paul Ritter?

Su papel más conocido probablemente es el del hechicero Eldred Worple en la película Harry Potter y el misterio del príncipe de 2009, aunque también es conocido por interpretar a uno de los ingenieros que desataron el desastre nuclear de Chernobyl en la serie de HBO.

Aparece también en la película de 2008 de James Bond Quantum of Solace. Y desde 2011 interpretó a Martin Goodman en la serie de televisión Friday Night Dinner.

Su rostro es aún más familiar en el Reino Unido, ya que trabajó con frecuencia en el Teatro Nacional de Gran Bretaña, en producciones como “All My Sons”, “Coram Boy” y “The Curious Incident Of The Dog In The Night-Time”.

También apareció en “Art” en el Old Vic de Londres y en una puesta en el West End del drama real “The Audience”, como el primer ministro John Major, junto a una reina Isabel II interpretada por Helen Mirren.

