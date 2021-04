Kurt Cobain: Hace 27 años murió el vocalista de Nirvana; estas son sus grandes aportaciones al rock

Kurt Cobain es uno de los íconos del rock y es reconocido como el padre del Grunge, gracias al legado que tuvo con su banda Nirvana. El músico, compositor y vocalista se convirtió en uno de los grandes ídolos de inicio de los noventa y hoy se cumplen 27 años de su muerte.

Nació el 20 de febrero de 1967 en Seattle, Washington. Y a pesar de su corta edad se convirtió en un ícono y voz de la Generación X. Desde que era un niño se vio influenciado por la música de los Beatles, en particular de John Lennon. Además, era gran fanático de bandas como Bad Brains, MDC, Black Flag, The Clash, Ramones y Sex Pistols, no sólo por su música sino por su actitud y estilo.

A pesar de su éxito como artista y de convertirse en una de las grandes influencias del rock del siglo XXI, Kurt Cobain siempre sufrió por depresión, enfermedades y adicción a la heroína. También tenía dificultad para sobrellevar su fama e imagen pública, junto con una compleja relación al lado de la vocalista de Hole, Courtney Love, con quien se casó en 1992.

Kurt Cobain murió el 5 de abril de 1994

El legado de Nirvana

Por su particular estilo y su innovación, Nirvana se convirtió en el gran creador del grunge con el disco Nevermind, que fue producido por Butch Vig, baterista de Garbage.

El grupo estadounidense tuvo 4 discos de estudio y dos especiales, que se han convertido en culto para los amantes del rock. Las producciones que crearon son Bleach en 1989, Nevermind en 1991, Incesticide en 1992, In Utero en 1993, MTV Unplugged In New York en 1994 y Live! Tonight! Sold Out! en 1994.

El Club de los 27

El 8 de abril de 1994, Cobain fue encontrado muerto en su casa en Seattle, víctima de lo que oficialmente fue diagnosticado como un suicidio, por un disparo en la cabeza, tres días antes. Las circunstancias de su muerte a los 27 años se han convertido en un tema de fascinación pública y debate.

Además, Cobain se convirtió en uno de los representantes más reconocidos del infame Club de los 27, que conforman artistas que perdieron la vida a esa edad. Entre ellos están Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison y Amy Winehouse.

Kurt Cobain dejó viuda a Courtney Love y tenía una hija de dos años llamada Frances Bean Cobain. Desde su debut, Nirvana vendió más de 30 millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 95 millones en todo el mundo.

