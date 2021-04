Nirvana no ha muerto; Computadora escribe "nueva" canción de la banda de Kurt Cobain

Un software de inteligencia artificial fue programado para escribir una canción con el estilo de la banda de grunge Nirvana. Para realizar esta labor, el programa seleccionó algunas pistas de otras canciones del grupo para darle un estilo similar al amado por millones de fanáticos alrededor del mundo.

La pieza contiene además versos que se acercan a los creados por la escuadra formada por Kurt Cobain, el guitarrista Krist Novoselic y el baterista Dave Grohl.

Esta computadora analizó inclusive la forma errática en la que Cobain tocaba la guitarra sin seguir acordes convencionales. El motivo de este desarrollo es que se ponga en el foco de la discusión pública el suicidio y la posibilidad de que los músicos en depresión puedan obtener la ayuda que necesitan.

La pieza lleva por nombre "Drowned in the Sun" (ahogado en el Sol) y forma parte de un disco al que se llamó "Lost Tapes of the 27 Club" (cintas perdidas del club de los 27).

Este título hace alusión a los músicos que perdieron la vida justo a los 27 años de edad, de los cuales se emulan su estilo único por medio de piezas auditivas artificiales que podrían pasar por verdaderas inclusive para los conocedores de su música. Este disco incluye "nuevos" éxitos de Jimi Hendrix, Jim Morrison y Amy Winehouse, entre otros.

¿Cómo crean estas canciones?

El software es Magenta, el cual fue desarrollado por Google y funciona analizando al menos 30 temas de cada artista, los cuales desentraña hasta hallar los elementos que las hacen irrepetibles para a partir de esta información generar un track completamente nuevo.

Este esfuerzo es hecho por parte de la organización Overthebridge, la cual busca brindar siporte a los músicos que tienen problemas y crisis mentales que son difíciles de superar.

Sean O'Connor, miembro de la junta directiva de esta institución asegura que la gente que se dedica a algún ámbito creativo de la vida suele romantizar la depresión y ligarla con su trabajo, lo cual los lleva a situaciones peligrosas.

GDM