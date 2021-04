Itatí Cantoral explica el origen de la popular frase "Maldita lisiada"; te sorprenderás

A 20 años de su frase más emblemática, Itatí Cantoral sigue siendo un ícono de las telenovelas mexicanas y en todo el mundo. Ante esto, la actriz de 45 años recordó para un programa de radio colombiano el origen de su expresión más famosa: "¡Maldita lisiada!"

Cantoral logró este éxito gracias a su participación como antagonista en la telenovela "María, la del Barrio" en 1996, misma en la que compartió pantalla con Thalía. Actualmente, el programa es recordado por muchos e incluso se ha tomado como referencia para hacer memes y hasta promocionales; todo gracias a la famosa frase de la antagonista "más malvada de todas".

"¡Maldita lisiada!": Este fue su origen

Durante su participación en el programa de la cadena radiofónica, W Radio", Itatí Cantoral reconoció que incluso su hija de 12 años tiene compañeras de la escuela que la reconocen por la frase más famosa del programa.

Ante esto, la entrevistadora se aventuró a preguntar si esta expresión había sido escrita por los guionistas o si había sido una ocurrencia suya para el personaje.

"Estaba escrito, fui dirigida por Beatriz Sheridan. Yo tenía en aquella época 20 años, entonces era bastante joven, entonces no tenía ese... ni me dejaban tampoco cambiar los textos", aclaró la famosa.

Al ahondar un poco más acerca del tino de los escritores para darle esta frase en su primer salto a la fama, de lo icónica que se volvería y de lo mucho que marcaría su carrera, la originaria de Ciudad de México aseguró que se trataba de un asunto divino: "Fue algo que vino de Dios. Estas como grandes cosas que son inexplicables, que dices ¿pero cómo?".

"Si lo hubiera planeada, como he planeado otros éxitos de mi carrera y no se me han dado tal cual. O sea, tú puedes planear muchas cosas y entregar muchas cosas y todo, pero la última palabra que te da ese hit, ese éxito que te distingue de los demás, sí es un halo divino", aseguró.

¿A Itatí Cantoral le molesta ser reconocida por esta frase?

A la fecha, su personaje no solo perdura en el recuerdo de grandes y jóvenes, sino que también ha sido retomado por grandes compañías como Netflix para promocionar parte de sus contenidos, pues todos recordamos la inolvidable participación de Soraya Montenegro en el promocional de "Orange is the New Black".

Cuando la conductora del programa de radio le preguntó si le molestaba ser reconocida mundialmente por su primer personaje, la famosa afirmó "No hay prensa mala. Que a mí se me reconozca en el mundo por las telenovelas, a mí me llena de orgullo".

mfsm