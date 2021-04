Cobra Kai: ¿Dejará su peinado? Personaje de Halcón podría tener cambios en su estilo para la cuarta temporada | VIDEO

Para más de un fan la espera para el estreno de la cuarta temporada de la exitosa serie de Netflix, Cobra Kai, se ha vuelto eterna y es que se estima que sea a finales de este 2021, cuando los nuevos capítulos sean estrenados, sin embargo, una reciente entrevista concedida por el actor, Jacob Bertrand, quien da vida al personaje de Halcón, reveló ciertas sorpresas que podrían aparecer en la nueva entrega.

Para nadie es un secreto que ‘Eli Moskowitz’, personaje al que da vida Bertrand, se ha vuelto uno de los favoritos de la serie, mostrada desde la primera temporada como un chico marginado quien era constantemente blanco de burlas por su labio leporino, pero que tras unirse a Cobra Kai, ganó confianza y se transformó prácticamente en otra persona.

Tras el desarrollo de la serie “Halcón” se ha mostrado en diferentes facetas como una buena persona y a la vez un chico despiadado que es capaz de romperle el brazo a su ex mejor amigo, Demetri.

Al final de la tercera temporada se le ve regresando al bando de los buenos, tras hacerse consciente de los errores que ha cometido al volverse contra sus amigos, ahora el actor reveló ciertos detalles del personaje que podríamos ver en la cuarta entrega.

Al final de la cuarta temporada el personaje de Jacob Bertrand cambió de bando. FOTO: ESPECIAL

¿Dejará su peinado?

En entrevista con Entertainment Weekly, Jacob Bertrand reveló avances sobre el futuro de la historia así como de su personaje y esto es lo que dijo el respecto sobre el cabello de “Halcón”, el cual hemos visto en un tono rojo y otro azul.

Bertrand habló sobre la posibilidad de que su personaje tenga un peinado de color diferente en la nueva temporada de Cobra Kai pues declaró que ha escuchado cosas por los foros de grabación. “He escuchado murmullos de que posiblemente conozcas diferentes colores de cabello, pero no puedo decir nada más que eso, así que no me preguntes”, dijo el actor.

Noticias Relacionadas Cobra Kai: Este es el sitio REAL en donde se encuentra el famoso dojo de la serie

Pese a no revelar más detalles de la nueva temporada, lo que es una realidad es que según declaraciones de los creadores y productores ejecutivos de esta producción de Netflix, la historia de “Halcón” está lejos de terminar.

SSB