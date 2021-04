Netflix, Amazon Prime y HBO: estos son todos los ESTRENOS de MAYO en EU

Aunque la grabación de varias series y películas se vio interrumpida por la pandemia de coronavirus nuestras plataformas de streaming favoritas continúan con su tradición de consentir a sus clientes con nuevos estrenos cada mes, por ello es que mayo llega cargado de nuevo material a Netflix, Amazon Prime, y HBO.

A continuación te contamos de lo mejor que llega a cada plataforma, aunque si nada te parece nunca es mal momento para volver a ver BoJack Horseman, Gambito de Dama, Fleabag, o Euphoria. ¡A disfrutar el cine!

Esto llegará a Netflix en mayo de 2021

Este mes Netflix presenta nuevo contenido original, con la segunda parte de la temporada 5 de Lucifer, Jupiter's Legacy , una serie de televisión basada en la serie de cómics de Mark Miller, la segunda parte de The Masked Singer , la última creación de Zach Snyder, Army of the Muertos y muchos más.

Algunos de los clásicos que amamos y que están regresando al servicio de transmisión son:

El baile de los 41

Legally Blonde

The Pianist

The Master

Rush

August: Osage County

Crimson Peak

La trilogía Back to the Future

Due Date

Mystic River

Notting Hill

Scarface

Zombieland

Layer Cake

Amazon Prime tendrá esto

Amazon está brindando a los suscriptores una gran cantidad de buenas tarifas para disfrutar este mes de mayo, ya que el transmisor presenta sus próximas adiciones para el mes.

Junto con una gran cantidad de películas, la biblioteca dará la bienvenida a tres nuevas series, incluido el muy esperado drama dirigido por Barry Jenkins, The Underground Railroad . Otras series originales que esperamos son Panic y la serie limitada Solos.

Alien: Resurrection (1997)

Alien 3 (1992)

Aliens (1986)

Almost Famous (2000)

Angels & Demons (2009)

Betrayed (1988)

Bound (1996)

Deuce Bigalow: Male Gigolo (1999)

Dinosaur 13 (2014)

Fascination (2004)

Flight (2012)

HBO estrenará ESTOS títulos en mayo

Este mes, veremos el estreno del reinicio de In Treatment de HBO , protagonizado por Uzo Aduba como la terapeuta Dra. Brooke Taylor. Aunque la serie original terminó hace 10 años, la nueva versión le da un nuevo giro al drama, llevándolo al Los Ángeles actual y atrayendo temas actuales como la pandemia, el cambio social y cultural.

17 Otra vez, 2009

Abraham Lincoln: Vampire Hunter, 2012 (HBO)

Anaconda, 1997

Anger Management, 2003 (HBO)

Baby Boom, 1987 (HBO)

Barry Lyndon, 1975

Black Hawk Down, 2001

The Cable Guy, 1996

Charlie y la fábrica de chocolate , 2005

Cursed, 2005 (HBO)

Daddy Day Care, 2003

Darkest Hour, 2017 (HBO)

Darkness, 2004 (Versión extendida) (HBO)

The Dirty Dozen, 1967

Dumb & Dumber, 1994

Empleado del mes, 2006 (HBO)

Firehouse Dog, 2007 (HBO)

Flight Of The Intruder, 1991 (HBO)

Free Willy, 1993

Frida, 2002 (HBO)

