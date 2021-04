Sharon Stone confesó el difícil ABORTO por el que pasó a los 18 años

A los 18 años de edad, Sharon Stone tuvo que someterse a legrado secreto, por el cual tuvo que viajar a otro estado, debido a que no quería que nadie se enterara de esto. Esta información la comenta la misma actriz en el libro "The Beauty of Living Twice".

De acuerdo con la protagonista de "Basic Instinct", aún estudiaba en la secundaria cuando quedó embarazada. Pese a que en Pensilvania este tipo de procedimiento es legal sin la autorización de los padres para los mayores de 18, ella tuvo que viajar hasta Ohio.

El motivo es que le resultaba más fácil hacerlo de esa manera, al menos en el trámite, por que en cuanto al procedimiento le resultó completamente estigmatizante.

Un aborto complicado

De acuerdo con las memorias de la intérprete, después de someterse al legrado tuvo algunas complicaciones que le hicieron pensar que su vida estaba en peligro.

Dentro de los síntomas que dijo haber experimentado se encuentra el sangrado extremo que ocasionó que sus prendas, así como las sábanas de su cama quedaran cubiertas de este fluido.

Como respuesta a esto, quemó estas piezas de ropa en un barril y finalmente volvió a la escuela. De este relato, Stone destaca que tuvo que realizar todo el proceso en solitario, debido a que nadie supo lo que había pasado.

Explica también que durante la adolescencia nadie se acercó a ella para platicarle de estas cosas, pero que a fin de cuentas contó con la asesoría de Planned Parenthood, donde aprendió de planificación familiar.

