Heath Ledger: Esta es la INESPERADA conexión con "Gambito de Dama"

Este 4 de abril sería el cumpleaños número 42 del actor Heath Ledger, quien es reconocido por su trabajo en películas como Secreto en la montaña y sobre todo en The Dark Knight (Batman: el caballero de la noche) en donde interpretó al Joker. El actor lamentablemente murió el 28 de enero de 2008 por una sobre dosis de fármacos dejando varios proyectos inconclusos.

Ledger no sólo era un buen actor, sino que también comenzaba su trabajo como director. Se dice que en las grabaciones de la película de Batman, fungió como director en algunas escenas. Durante la película, hay dos videos "caseros" hechos por el Joker los cuales fueron dirigidos por el protagonista de 10 cosas que odio de ti.

Esta no era la primera vez que el actor dirigía un producto audiovisual, pues previamente realizó algunos clips musicales como Cause an Effect y Seduction is Evil (She's Hot), de N'fa. Morning Yearning, de Ben Harper. Black Eyed Dog, de Nick Drake. King Rat, de Modest Mouse.

¿Cuál es la relación con "Gambito de Dama"?

Previo a su muerte Heath Ledger estaba trabajando en un proyecto, el cual sería su debut como director de Hollywood. Se trataba de la adaptación de la novela Gambito de dama, la historia de una mujer que juega ajedrez que hoy es un éxito en la plataforma de Netflix.

Allan Shiach participó en la miniserie del servicio de streaming junto a Scott Frank y en 2008, poco tiempo después de que el intérprete del Joker muriera, reveló que el actor planeaba llevar la novela Walter Tevis a la pantalla grande. Además de ser el director, Ledger actuaría junto a Elliot Page​, reconocido por sus papeles en Juno, X-Men y ahora en The Umbrella Academy.

"Creo que habría sido un director excelente", dijo el guionista, quien agregó que el actor se sintió atraído personalmente por la historia de Beth Harmon, la protagonista de Gambito de dama: una chica prodigio del ajedrez que, como él mismo, mantiene una cruzada contra su adicción a medicamentos y otras drogas.

"Hice varios borradores (del guion) y él (Ledger ) me pasaba notas, nos reunimos en Nueva York y en Londres. Ya le había mandado el guion a Ellen (hoy Elliot Page) y tenía muchas ideas para el resto del reparto, principalmente conocidos suyos del mundo de la interpretación", señalaba Shiach añadiendo que el rodaje iniciaría a finales de 2008.

