¡Lamentable! Barbara Mori revela que fue violentada por su padre cuando era una niña

Luego de que varias famosas salieran a denunciar el maltrato que sufrieron por parte de sus parejas o familiares cercanos, la guapa actriz uruguaya Barbara Mori abrió su corazón y aseguró que ella también fue violenta por su padre cuando era una niña.

La protagonista de la película 'Treintona, soltera y fantástica', reveló las fuertes experiencias que vivió durante su infancia y esto es lo que dijo: "A mí me rompieron de niña, mi padre, con su adicción y violencia, y mi madre, con su abandono. Al crecer rodeada de golpes y abusos psicológicos se generó en mí la creencia de que yo no era lo suficientemente buena en nada como para haber merecido el amor de mis padres".

Durante la conferencia en línea, la artista continuó relatando los difíciles momentos que vivió en casa cuando era muy joven y también platicó de cómo pudo dejar atrás esa situación

"A los 14 años comencé a trabajar como mesera para poder ahorrar y escaparme de la violencia que vivía en mi casa, pero con lo que ganaba no me alcanzaba para ahorrar, más adelante, con 17 años, logré salirme", insistió la actriz.

Actualmente, Bárbara prepara el rodaje de la película que narrará la historia de su niñez y sobre la cual finalmente ha reflexionado. "A pesar de que me rompieron por dentro siendo tan pequeña y me ha costado tanto trabajo juntar mis pedacitos, estoy agradecida por poder estar de pie, consciente y convencida de que todo lo que nos sucede trae detrás un gran aprendizaje. Hoy, con la vida que me he construido, soy muy feliz y estoy muy agradecida, si volteo hacia atrás solo puedo sentir agradecimiento hacia esa niña que fui, que a pesar de las circunstancias, nunca dejó de creer".

