La actriz MELISSA BARRERA fue víctima de ACOSO y discriminación en Hollywood

La vida profesional de toda mujer puede estar expuesta a algún tipo de insinuación fuera de lugar por parte de un compañero o superior. Esto es lo que ha padecido una actriz mexicana que busca su lugar en la meca del Cine. Así lo confirmó la actriz Melissa Barrera, quien explicó su experiencia en Hollywood ante comentarios fuera de lugar, insinuaciones y momentos de discriminación.

Y es que Melissa señaló que, para obtener algún papel, también ha sido señalada por ser latina.

No ha sufrido abuso sexual, pero sí acoso

Así lo explicó Melissa Barrera al programa Ventaneando, donde fue cuestionada sobre sus proyectos actuales y, a raíz de ello, encontró el recuerdo de las ocasiones en que ha padecido el acoso de algún productor, director o compañero actor que, con facilidad, le han lanzado comentarios o insinuaciones que no correspondían.

"No he pasado por un abuso sexual o algo así tan fuerte como a muchas mujeres les ha pasado y a muchos hombres también. He pasado por incomodidades de actores, productores o directores, que te hacen algún comentario machista o sexista y te intentan hacer sentir menos. Es como un ambiente de miedo”, expresó vía remota.

Discriminación por ser latina

Con el mundo de Hollywood como el sitio donde Melissa ha construido su carrera, la actriz también señaló que ha sido discriminada por sus raíces latinas.

“Me ha pasado en Estados Unidos, discriminación por ser latina, ‘no queremos a una latina en este papel’, es una pelea constante. Gracias a Dios me ha tocado trabajar en proyectos donde me valoran”, precisó.

Piensa en trabajo y no en ser mamá

Para abundar en su presente y futuro, Melissa confesó que desde niña siempre soñó con triunfar en los escenarios y lograr el crossover en Estados Unidos para triunfar tanto aquí como allá. Por tal razón, actualmente no piensa en ser madre, aunque no lo descarta para su futuro. Actualmente, tiene 30 años de edad y cumplirá 31 en julio próximo.

Melissa Barrera se encuentra con tres proyectos para presentar este 2021 y en 2022. El más próximo es la cinta Carmen, que ya está filmando. Para 2022 estrenará la quinta entrega de Scream y, actualmente, ya culminó y estrenó en Estados Unidos la cinta In the Heights.

maaz