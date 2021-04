Frida Sofía está en un hospital psiquiátrico bajo revisión médica, revela Shanik Berman

Frida Sofía se encuentra en estos momentos internada en un hospital psiquiátrico en donde estaría siendo evaluada por un grupo de peritos para corroborar que no padece trastorno de personalidad, así lo dio a conocer este miércoles la conductora Shanik Berman.

Esto ocurriría solo unos días después que la hija de Alejandra Guzmán realizara fuertes declaraciones contra su abuelo, el cantante Enrique Guzmán, a quien acusó públicamente de haber cometido abuso sexual en su contra. Y a poco tiempo de que la mamá de la influencer, Alejandra Guzmán, asegurara en una entrevista con Adela Micha que su hija fue diagnosticada con trastorno de la personalidad ‘boderline’ hace algunos años.

Shanik Berman indicó que Frida Sofía se encuentra en uno de los mejores hospitales psiquiátricos en donde se encontraría siendo revisada por peritos, esto con el objetivo de comprobar que ella no padece trastorno de la personalidad y con esto demostrar que todo lo que ha dicho hasta ahora es verdad.

Pronto se esperan más noticias sobre su visita al hospital

Mediante un video que compartió en sus redes sociales, Shanik Berman aseguró que “en este momento se encuentra Frida Sofía en uno de los mejores hospitales psiquiátricos del mundo con peritos para demostrarle a Alejandra Guzmán, que no tiene boderline personality, y que todo lo que ha dicho es verdad o es su verdad”.

La periodista de espectáculos aseguró además que las personas “pronto” tendrán más noticias acerca de la visita que Frida Sofía ha realizado al hospital psiquiátrico, lugar hasta donde acudió para realizarse estas pruebas y así “demostrar que mentalmente no tiene ningún padecimiento y para demostrar ante peritos oficiales la veracidad de sus acciones”, señala Berman en la grabación.

Hay que recordar que durante una reciente entrevista que Alejandra Guzmán sostuvo con la periodista Adela Micha, la rockera reveló cómo fue que a Frida Sofía la diagnosticaron con trastorno de la personalidad: “Recuerdo después de unos años que tuve que mandar a Frida a un colegio porque trataron de secuestrarla y ella tenía apenas 12 años; yo la llevé al mejor colegio, que era ‘Romsey Homeschool’, en el cual el último año, se le diagnosticó ‘border personality’ (trastorno de la personalidad),” explicó la cantante.

Noticias Relacionadas Enrique Guzmán podría tener problemas económicos tras acusaciones de abuso de Frida Sofía

“En ese momento, yo fui al colegio y un terapeuta me dijo de esta condición, y desde entonces yo he tratado de ayudar a Frida, de tenerla bajo medicamento… pero a veces no terminábamos la terapia o a veces no tomábamos las medicinas como debía de ser”, señaló “La Guzman” durante la entrevista.

mypr