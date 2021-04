Pirata Morgan golpea a Lambda García en Hoy; llama programucho al matutino: VIDEO

El luchador conocido como Pirata Morgan, asistió este martes al programa Hoy, donde provocó una pelea con Latin Lover, quien actualmente es juez del reality "Las estrellas bailan en hoy", y del cual salió golpeado el conductor Lambda García. Además, llamó "programucho" al matutino.

El pasado lunes 19 de abril inició el nuevo reality show que forma parte del matutino de Televisa, donde 16 famosos bailan y son calificados por los jueces, Andrea Legarreta, Lolita Cortés y Latin Lover.

Una de las parejas que participa en el show es la conformada por Macky González y el enmascarado Tinieblas Jr. quienes este día realizaron una coreografía en la que estuvo como invitado Pirata Morgan. Un momento antes de recibir su calificación por parte de los jueces, los participantes quedaron sorprendidos con la intervención de su invitado, quien confrontó al también actor y modelo.

Los conductores y concursantes quedaron sorprendidos con la pelea. Foto: Especial

Lambda fue golpeado por Pirata Morgan en HOY

El luchador, uno de los rudos más icónicos en la historia de la Lucha Libre de México, confrontó al juez del reality de baile y lo increpó acerca de porque dejó la lucha para unirse al "programucho", situación que generó que los ánimos se calentarán y terminará en una pelea.

Cuando el conductor del programa, Lambda García, decidió intervenir en la pelea que estaba por comenzar, también fue golpeado por el luchador, golpe que momentos después mostró en televisión abierta al dejar ver su torso con una mancha roja.

Hasta el momento, no se sabe si todo se trato de una actuación, o si fue real, pero tanto Macky como el enmascarado Tinieblas Jr., pidieron que la pelea no afectará su calificación, pues ellos no invitaron al rudo a su coreografía para provocar algún problema en el matutino.