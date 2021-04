El Rasta: “Más vale maña que fuerza en ‘El Inframundo’”

El refrán “más vale maña que fuerza” es la definición de lo que debe tener el ganador del nuevo programa “El Inframundo”, según su conductor Gabriel Pontones, mejor conocido como “El Rasta”, quien aseguró que es una emisión en la que los 32 participantes deben aprender a controlar su mente y superar sus fobias para poder mantenerse en la competencia.

“Será un reality show dinámico. La gente podrá ver a concursantes fuertes y rudos e irse con la finta y quizá no den ni un peso por los más delgados, pero les recuerdo que no tiene nada que ver el aspecto físico, lo importante es la inteligencia, ver cómo afrontan los retos y superar sus miedos”, detalló.

Entre los 32 participantes hay varias personalidades de la farándula, pero “El Rasta” adelantó que en este programa no tendrán un trato especial y desde el episodio uno tendrán que sortear todos los desafíos para permanecer en el reality, llegar a la final y tener la oportunidad de ganar medio millón de pesos. También resaltó que no hay diferencia en géneros, ya que las mujeres al controlar más la mente y no ser tan explosivos como los hombres, logran dar buena batalla.

“A diferencia de otros programas donde a los invitados VIP se les pone suavecito todo, aquí están todos revueltos, cada quien se tiene que defender, sacar las uñas y mañas, ahí los veremos echando lágrimas, desesperados, ensangrentados y sufriendo como todos los demás participantes”, detalló.

El concepto de “El Inframundo” está inspirado en el programa “Reto 4 Elementos” donde había una sección en la que los que estaban a punto de salir se enfrentaban a retos extremos para quedarse, por lo que ahora decidieron llevar este segmento a una edición mayor en la que tendrán que pasar retos de comida, cuchillos, fuego y más. El programa inicia este 26 de abril a las 20:00 horas por Canal 5 y pasará de lunes a jueves.

Por Patricia Villanueva

PAL