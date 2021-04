Luis Miguel sí anduvo con Alejandra Guzmán, ¿al mismo tiempo que con Sthepanie Salas?

El estreno de la segunda temporada de Luis Miguel: La Serie ha venido a poner el foco de los medios en las diversas relaciones que mantuvo el ídolo musical al inicio de su carrera, entre ellas el supuesto romance que habría mantenido con la rockera Alejandra Guzmán, con quien se le relacionó hace al menos tres décadas.

De a cuerdo con las declaraciones realizadas hace algún tiempo por la periodista de espectáculos Martha Figueroa Luis Miguel no solo habría salido con Stephanie Salas, sino también con su tía, la cantante Alejandra Guzmán, y al parecer casi al mismo tiempo: "A mí me tocó estar en unos premios 'Eres' y Luis Miguel estaba ensayando y de pronto llegó una loca corriendo como el correcaminos. Era Alejandra Guzmán, quien se le colgó del cuello y todos carcajeados y ellos también, luego se la llevó al camerino y ahí nadie sabe, nadie supo”, reveló en aquella ocasión.

Mientras que Claudia de Icaza, autora de la biografía no autorizada de “El Sol”, también se refirió a la relación que mantuvo Luis Miguel con Stephanie Salas durante una entrevista concedida a la cadena Telemundo, en donde aseguró que cuando ambos salían eran solo unos adolescentes y que evidentemente el embarazo de la nieta de Silvia Pinal no fue planeado: “eran unos adolescentes que brincoteaban todo el día y se les chispoteó,” reveló hace más de tres años.

“El Sol” habría salido al mismo tiempo con Alejandra y Stephanie

Estas revelaciones fueron toda una sorpresa para el público y fans del artista mexicano y acapararon los reflectores de la prensa, la cual siempre ha tratado de indagar más a fondo acerca del pasado del cantante y con mayor profundidad en su aún desconocida vida personal. Claudia de Icaza, quien ya fue demandada anteriormente por Luis Miguel, profundizó más en el tema de la supuesta relación que habría tenido “El Sol” con Stephanie Salas, esto durante una entrevista que mantuvo con Juan José Origel, en el programa de Telemundo “Sin Filtro: Especial Luis Miguel”.

“No era un noviazgo, perdón pero no fue un noviazgo, a mí que me enseñen una foto de ellos juntos. Si Luis Miguel se aventaba un viaje con Stephanie y luego regresaba y se llevaba a Alejandra Guzmán, osea eso no era serio, anduvo con las dos al mismo tiempo", declaró De Icaza en el video de la entrevista con Juan José Origel. Con esto confirmó los rumores respecto a que Alejandra Guzmán y Luis Miguel realmente sí anduvieron, aunque al parecer por un corto tiempo. Mientras que lo que tuvo el cantante con Stephanie Salas fue solo una “aventura”.

Finalmente, y aunque no existen datos concretos acerca de cómo se conocieron Luis Miguel y Stephanie Salas, hay quienes aseguran que es posible que el intérprete de “La Incondicional” haya conocido a Salas en alguna de las visitas que realizaba a la casa de la mamá de Alejandra Guzmán, la primera actriz Silvia Pinal, a donde acudía para visitar a la cantante, por quien, de acuerdo a algunos testigos, moría de amor.

