Luis Miguel: Así fue su ENCUENTRO con Jennifer López en un HOTEL de MIAMI

La reunión de dos grandes figuras de la música latina, como Luis Miguel o Jennifer López es algo que indudablemente causaría sensación en las redes sociales, pero aunque no ha ocurrido recientemente, muchos recordaron la ocasión en que ambos fueron vistos juntos en un hotel

¿Dónde fueron vistos juntos?

Todo ocurrió en el 2007 cuando los medios de comunicación enloquecieron tras la llegada del Sol de México a una fiesta privada de J-Lo que ocurrió en el club LIV del Hotel Fontainebleau, el cual está ubicado en Miami Beach, Estados Unidos.

El motivo de la celebración fue el lanzamiento de su video de la Reina del Bronx, “Fresh out of the oven”, en el cual colaboró con el músico Pitbull.

¿Amor entre J-Lo y LuisMi?

En aquel entonces, se especuló mucho sobre la vida amorosa de Luis Miguel, pero J-Lo fue descartara, ya que en aquella fiesta estaba acompañada de su exesposo Marc Anthony, con quien aquella noche interpretó una canción.

Sin embargo, Luis Miguel llegó solo junto a sus guardaespaldas, ¿será que vería a alguien dentro de la fiesta?

A la fiesta asistieron otras grandes celebridades como Kim Kardashian, quien también celebraba su cumpleaños y el actor inglés Jason Statham.