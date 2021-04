Oscar 2021: 'Rocky' y todas las películas deportiva que ganaron un Premio de la Academia

Cuando los deportes y las películas se combinan de la manera correcta, el resultado es un gran cine. Historias que son recordadas por la forma en que fueron contadas, con el drama que conlleva entender que en los deportes por más que un atleta o equipo luzca como favorito, siempre existe alguna posibilidad de que un cuento de Cenicienta emerja para hacer vibrar a los asistentes de un cine, como si estuvieran en una arena o un estadio con 70 mil personas viendo un partido en vivo.Sin embargo, solo ha sido honrado por la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas un puñado de veces.

Aquí están las siete películas de deportes que han ganado múltiples premios Oscar, clasificadas de menor a mayor.

The Champ (1931)

Deporte: Boxeo

Oscar: Dos (Mejor actor, Mejor historia)

Wallace Beery interpreta a un ex campeón de peso pesado alcohólico que intenta hacer una vida mejor para él y su hijo (Jackie Cooper). Los Oscar fueron para Beery y la guionista Frances Marion por Mejor Historia, que fue un premio otorgado hasta 1956.

Noticias Relacionadas Premios Oscar: Estos actores han ganado una estatuilla y no estudiaron actuación

National Velvet (1944)

Deporte: Carreras de caballos

Oscar: Dos (Mejor Actriz de Reparto, Mejor Montaje de Película)

Elizabeth Taylor se convirtió en una estrella a los 12 años en esta historia de una niña y su caballo de carreras. Sin embargo, para esta película, los ganadores del Premio de la Academia fueron Anne Revere por su interpretación de su madre y Robert Kern por su excelente edición, especialmente durante la carrera final.

Raging Bull(1980)

Deporte: Boxeo

Oscars: Two (Mejor actor, Mejor montaje cinematográfico)

Robert De Niro subió 60 libras por su desgarradora interpretación del ex campeón de peso mediano Jake LaMotta y ganó los honores de Mejor Actor del año. La editora de muchos años del director Martin Scorsese, Thelma Schoonmaker, también ganó el primero de tres premios Oscar por su trabajo.

The Fighter (2010)

Deporte: Boxeo

Oscar: Dos (Mejor actor de reparto, Mejor actriz de reparto)

La historia del boxeador "irlandés" Micky Ward (interpretado por Mark Wahlberg) y su gran y difícil familia también proporciona una mirada en profundidad al vecindario de Lowell, Massachusetts Acre. Christian Bale ganó un premio de la Academia por su interpretación de su hermano adicto al crack, y Melissa Leo ganó por su interpretación de su madre.

Rocky (1976)

Deporte: Boxeo

Oscar: Tres (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Montaje de Película)

La historia de un luchador de club ( Sylvester Stallone ) que tiene una oportunidad por el título de peso pesado venció a "All the President's Men", "Bound for Glory", "Network" y "Taxi Driver" por los honores de Mejor Película. El director John G. Avildsen y los editores Richard Halsey y Scott Conrad también se llevaron premios a casa.

Chariots of Fire (1981)

Deporte: pista y campo

Oscar: Cuatro (Mejor Película, Mejor Guión Original, Mejor Diseño de Vestuario, Mejor Banda Sonora Original)

La ganadora de la Mejor Película de 1981 cuenta la historia de los velocistas olímpicos Eric Liddell y Harold Abrahams, pero el aspecto más atemporal de la película es la banda sonora ganadora del Oscar de Vangelis. Colin Weiland también ganó por su guión, al igual que Milena Canonero por Diseño de vestuario por su atención al detalle con la ropa y el equipo de atletismo de la década de 1920.

Million Dollar Baby (2004)

Deporte: Boxeo

Oscar: Cuatro (Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actriz, Mejor Actor de Reparto)

Hilary Swank ganó su segundo Oscar por su interpretación de una aspirante a boxeadora, y Morgan Freeman obtuvo el primero en cuatro intentos por su actuación como una de sus entrenadoras. Pero la noche perteneció a Clint Eastwood, quien ganó su segundo premio de la Academia a Mejor Película y Mejor Director.

Cómo se podrá observar, el boxeo es el deporte que predomina cuando se trata de entregar Premios de la Academia a una película con temática deportiva.

AV