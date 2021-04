Irina Baeva es insultada en Instagram y esta fue su INTELIGENTE respuesta

Irina Baeva, actriz originaria de Rusia y pareja del también actor Gabriel Soto, recibió un fuerte insulto mientras hacía una dinámica con sus seguidores en Instagram, pero su inteligente respuesta calló la boca de muchos que la han criticado, demostrando que no se deja llevar por su temperamento.

La relación de Baeva y Soto se dio en medio de mucha polémica, pues el actor estaba todavía casado con Geraldine Bazán, con quien tiene dos hijas, aunque según lo han comentado en muchas ocasiones, ya tenían problemas y se habían separado cuando vino la ruptura definitiva y se supo que tenía un noviazgo con la rusa.

Actualmente los actores llevan tres años de relación y planes de boda, pues en octubre del 2020 Gabriel le entregó a Irina un anillo de compromiso, y aunque todavía no existe una fecha definida, ambos aseguran tener una relación sólida, basada en la confianza y el amor.

Desde que la pareja confirmó su noviazgo, la actriz rusa ha sido atacada e insultada en sus redes sociales, y a pesar de que han pasado varios años desde que comenzaron su relación, hay personas que la siguen llamando rompe hogares, como sucedió recientemente.

Este jueves, Irina decidió hacer una dinámica con sus seguidores de preguntas y respuestas, y un usuario le escribió: "Xq eres bien P... y rompe hogares? Pero responde que no te de pena tu REALIDAD". Haciendo gala de su inteligencia y madurez, la actriz optó por contestar de la mejor forma.

"Cada quien crea su propia realidad con sus palabras, vibras, acciones. Y cada quien da lo que tiene en el corazón. Gracias por tomarte el tiempo de hacer la pregunta. A mi no me da pena mi realidad, espero a ti no te de pena la tuya. Bendiciones!", fue la respuesta que Baeva compartió en sus redes.