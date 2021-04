Luis Miguel: El FUERTE mensaje que lanzó Michelle Salas a “El Sol” cuando era adolescente

“Luis Miguel, la serie” ha significado un gran éxito para Netflix, pues además de los conflictos y tropiezos en la carrera del cantante, se muestra una parte de él de la que poco se conoce, entre ello la relación que tiene con su primogénita Michelle Salas.

El último capítulo de la serie logró conmover a todos, pues además de estar ambientada con una de más canciones más populares de “El Sol”, “Hasta que me olvides”, fue en éste donde se mostró la forma en la que habría conocido a su hija Michelle Salas.

Mensaje para Luis Miguel

Sin embargo, no todo ha sido bueno en la relación padre e hija que Michelle Salas tiene con Luis Miguel, pues en un inicio el cantante negó haber tenido una hija con Stephanie Salas, a quien conoció en 1988 y con quien tuvo un romance.

Esto provocó la ira de la joven, quien en 2005 cuando tenía 16 años de edad decidió romper el silencio y lanzar un contundente mensaje a su padre durante una entrevista, lo que hizo que Luis Miguel tomará una gran decisión.

Michelle Salas. Foto: Instagram

“Ya no quiero que me compadezcan por ser la hija no reconocida de Luis Miguel, cuando él sabe que existo. No le pido una vida, solo quiero que me dé cinco minutos para que me explique sus razones. Que me diga qué pasó y ¡ya!”, expresó molesta Michelle Salas.

Luego de ello y Luis Miguel decidió comenzar los planes para reconocer a Michelle Salas y en 2007 hizo oficial su paternidad; sin embargo, no duró mucho pues pronto comenzaron los conflictos entre ellos y se distanciaron una vez más.

¿Indirecta de Michelle Salas?

Luego de que se estrenara uno de los más recientes capítulos de “Luis Miguel, la serie”, en la que el cantante conoce a su hija por primera vez, Michelle Salas lanzó una publicación que fue tomada como una indirecta.

"Consejo para ser feliz: no escuches todo lo que te dicen, no creas todo lo que veas y no digas todo lo que sabes”, escribió la joven en su cuenta de Instagram.

Con información de medios

cvg