Ángela Aguilar canta una canción de Ana Bárbara y los fans enloquecen; ¿tendremos nuevo dueto?

La joven de 17 años se ha posicionado como una de las mejores exponentes de la música regional mexicana en los últimos años. Su belleza y su talento la han convertido en un ícono para las nuevas generaciones.

Después de su interpretación de “La Llorona” en los premios Grammy del 2018, su influencia la ha catapultado. Tan solo en Instagram cuenta con más de cinco millones de seguidores con quienes no duda en compartir los momentos más especiales de su vida cotidiana.

Desde la promoción de su nuevo sencillo, fragmentos de sus presentaciones, sesiones de fotografías y el detrás de cámaras o los momentos que vive en compañía de su familia y sus seres queridos, Ángela es toda una influencer.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram, el 21 de abril compartió una sesión de bohemia a lado de su hermano Leonardo, quien toca la guitarra y es el complemento perfecto para que la pequeña de la familia se luzca con su talento.

Ángela Aguilar no quiere más cabello largo; dice adiós a las extensiones con este cambio de look

Durante los primeros minutos de la transmisión, Ángela y Leonardo cantaron una estrofa de “Fruta Prohibida”, canción interpretada originalmente por Ana Bárbara. En diferentes tonos y con diferentes proyecciones, los hermanos entonaron a la perfección la letra:

Estoy atrapada y no tengo salida

Entre lo real y mis fantasías

Me robas la calma

La siento perdida

No puedo negar

Que eres fruta prohibida.