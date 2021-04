Prince murió un día como hoy del 2016 ¿Cuál es el legado del artista?

Un 21 de abril, pero de 2015, la vida se apagó para una de las estrellas más importantes de la industria musical, Prince el genio desafiante de las reglas había muerto.

Los fans del artista lloraron su partida, pues no podían concebir que el músico que saltó a la fama a finales de los años 70 y quien grabó más de 30 discos ya no estaría más.

“Con profunda tristeza, confirmo que el legendario e icónico artista Prince Rogers Nelson ha fallecido esta mañana en su residencia de Paisley Park a los 57 años", confirmó aquel día Yvette Noel-Schure, corto comunicado.

Aunque se dijeron muchas versionas sobre el motivo de su muerte al final se mencionó que fue sobredosis del analgésico fentanilo, según confirmó la oficina del forense responsable de la autopsia.

Legado y logros

Prince fue reconocido como uno de los músicos más creativos de su era, fusionó el del rock, funk y la psicodelia y alcanzó más de 100 millones de álbumes vendidos en su carrera artística.

Fue en el año 2004 cuando ingresó al Salón de la Fama del Rock and Roll, el motivo de su logro fue que reescribió las reglas de la música con su "síntesis del funk negro y rock blanco".

El famoso hizo muchas de sus letras un gran éxito, pero entre ellas desatacan "Let's Go Crazy", "Little Red Corvette", "When Doves Cry" y "Purple Rain", de las más coreadas por sus seguidores en sus conciertos.

Además "Purple Rain", lo hizo ganar un Oscar en 1985 a mejor canción original por la película llamada de la misma forma, donde él fue el protagonista.

Aunque de su vida privada y amorosa se sabe lo mínimo se lo vinculó sentimentalmente con muchas celebridades. Estuvo casado sólo dos veces, la primera con Mayte Garcia, quien fuera su corista y bailarina, después con la empresaria Manuela Testolin.

GB