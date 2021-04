Premios Oscar: Estos son los FAVORITOS para llevarse las estatuillas en 2021; ¿TÚ a quién le vas?

Durante la mayor parte del último año películas y series se han vuelto nuestros mejores compañeros para hacer frente a la nueva normalidad. Aunque hubo pocos estrenos, las películas lanzadas durante este período tienen historias poderosas con actuaciones memorables por ello, es difícil decir quiénes podrían ser los dignos ganadores de los Premios Oscar 2021 que se celebrarán este domingo 25 de abril.

The Father, Sound Of Metal, El Agente Topo o Promising Young Woman; son algunos ejemplos de los largometrajes que más opiniones y reconocimientos han generado tanto por la historia que cuentan como por las interpretaciones de sus actores o participantes.

Y es que con premisas tan demoledoras como la vejez junto a sus miedos y la disposición de un hijo para ver morir a su padre; el feminicidio y la necesidad de justicia porque usualmente esta nunca llega de la manera que debe; o aceptar la pérdida de un sentido, cuando se depende de esto para vivir, ¿es una decisión simple el saber quién será el "ganador"?. No, no es una tarea fácil.

Desafortunadamente la vida es más un eterno loop de Los 400 Golpes, que aquella escena de Mean Girls en la que se reparte la corona entre todos los que eran merecedores a triunfar; y, en este caso, no todas las películas se llevarán una estatuilla pese a ser grandiosas. Ante este claro argumento, te dejamos las opiniones de expertos consultados por The Associated Press para tener una visión más objetiva de los ganadores de los Premios Oscar de este 2021.

Las películas nominadas a la categoría de Mejor Película son éstas ¿YA LAS VISTE TODAS? FOTO: AP

Lista COMPLETA de POSIBLES ganadores de importantes categorías de los Premios Oscar de este 2021

La 93ra entrega anual de los Premios de la Academia es este domingo, y los especialistas en cine Jake Coyle y Lindsey Bahr presentan sus predicciones para la ceremonia que tendrá como invitada a la pandemia de coronavirus (COVID-19).

MEJOR PELÍCULA

Ganadora:

NOMADLAND

Nominadas:

The Father (“El padre”)

Judas and the Black Messiah (“Judas y el mesías negro”)

Mank

Minari

Nomadland

Promising Young Woman (“Hermosa venganza”)

Sound of Metal (“El sonido del metal”)

The Trial of the Chicago 7 (“El juicio de los 7 de Chicago”).

De acuerdo con Coyle Nomadland, como un estudio de carácter contemplativo realizado por 5 millones de dólares y poblado por actores no profesionales, El filme de Chloé Zhao no es el típico peso pesado de los Oscar. Y sin embargo es el abrumador favorito de un autor apasionante que ha sido galardonado en los Globos de Oro, los BAFTA y, lo más importante, los gremios de productores y directores.

“Nomadland” probablemente triunfe y merece el trofeo.

MEJOR ACTRIZ

Ganadora:

Viola Davis

Nominadas:

Carey Mulligan, Promising Young Woman

Frances McDormand, Nomadland

Viola Davis, Ma Rainey’s Black Bottom (“La madre del blues”)

Vanessa Kirby, Pieces of a Woman (“Fragmentos de una mujer”)

Andra Day, “The United States vs. Billie Holiday” (“Los Estados Unidos contra Billie Holiday”)

Según Barh la contienda por el Oscar a la mejor actriz es quizás el mayor comodín de la noche. Viola Davis ganó el Premio SAG, Andra Day el Globo de Oro y Frances McDormand el BAFTA. ¡Un caos!. Este año me inclino a creer que Davis se llevará el premio por su cruda interpretación de la cantante de blues Ma Rainey, pero no puedo evitar pensar que tal vez Mulligan debería ganar por Promising Young Woman.

MEJOR ACTOR

Ganador:

Chadwick Boseman

Nominados:

Riz Ahmed, Sound of Metal

Chadwick Boseman, Ma Rainey’s Black Bottom

Anthony Hopkins, The Father

Gary Oldman, Mank

Steven Yeun, Minari

Tras unos pocos años aburridos, Coyle señala que la categoría de mejor actor está realmente sólida. "Todas las actuaciones me encantaron." Aun así este premio le ha pertenecido, con razón, a Boseman a lo largo de una temporada que también ha servido de homenaje para el difunto actor de “Ma Rainey”. Fue su última actuación y su mejor.

Algunos ven la posibilidad de que Hopkins (quien ganó en los BAFTA) se imponga con su devastador retrato de un hombre afectado por la demencia. Yo no. Boseman será el tercer actor que gane un Oscar póstumamente, después de Heath Ledger y Peter Finch.

DIRECTOR

Ganador:

Chloé Zhao

Nominados:

Chloé Zhao, Nomadland

Lee Isaac Chung, Minari

David Fincher, Mank

Emerald Fennell, Promising Young Woman

Thomas Vinterberg, Another Round” (título original: “Druk”; título en español: “Una ronda más”)

Chloé Zhao es la favorita en esta categoría y creo que ganará, y debería ganar, por la trascendente “Nomadland”, algo que a estas alturas puede darse por sentado. En una temporada de premios tan larga como esta, es difícil no ser escéptico de cualquier película y cineasta que haya arrasado con la mayoría de los galardones. Pero que esta pequeña película haya tenido tal ascenso es casi un milagro y algo bien merecido.

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

Ganadora:

Yuh-Jung Youn

Nominadas:

Maria Bakalova, Borat Subsequent Moviefilm

Glenn Close, Hillbilly Elegy (“Hillbilly, una elegía rural”)

Olivia Colman, The Father

Amanda Seyfried, Mank

Yuh-Jung Youn, Minari

Aunque Amanda Seyfried se perfilaba en un comienzo como una ganadora segura, ciertamente parece que la balanza se ha inclinado hacia Yuh-Jung Youn por su interpretación de la abuela poco convencional Soonja en “Minari”. No es fácil proporcionar tanto los momentos más graciosos como los más emotivos en una película, pero la actriz surcoreana lo logra sin esfuerzo y probablemente gane, y debería hacerlo.

MEJOR ACTOR DE REPARTO

Ganador:

Daniel Kaluuya

Nominados:

Sacha Baron Cohen, “The Trial of the Chicago 7”

Daniel Kaluuya, “Judas and the Black Messiah”

Leslie Odom Jr., “One Night in Miami” (“Una noche en Miami...”

Paul Raci, “Sound of Metal”

Lakeith Stanfield, “Judas and the Black Messiah”

Esta parece una victoria segura para Daniel Kaluuya. Por su poderosa actuación como el líder de los Pantera Negra Fred Hampton, Kaluuya, nominado en 2018 por “Get Out” (”¡Huye!”), ha sido galardonado en los SAG, los Globos y los BAFTA.

DOCUMENTAL

Ganador:

My Octopus Teacher

Nominados:

“Colectiv”

“Crip Camp” (“Campamento extraordinario”)

“El agente topo”

“My Octopus Teacher” (“Mi maestro el pulpo”)

“Time”

