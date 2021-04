¿Nuevo amor? Diego Boneta envía REGALO a Camila Sodi por estreno de “Luis Miguel, la serie”

Este domingo 18 de abril Netflix estrenó el primer capítulo de la segunda temporada de "Luis Miguel, la serie", una de las favoritas de la plataforma y la más esperada desde hace algún tiempo, aunque destacó que el romance entre dos actores podría haber superado la ficción.

Este domingo Camila Sodi y Diego Boneta protagonizaron más que un romance de ficción en redes sociales, pues los rumores de que tienen más que una amistad han surgido más fuertes luego de una serie de historias que compartió la actriz en su cuenta de Instagram.

Diego Boneta envía regalo

La actriz compartió en su cuenta de Instagram una serie de historias que podrían haber revelaron más que una buena amistad al momento de grabar juntos, pues en ellas Camila Sodi presume un costoso regalo que le hizo el actor para celebrar el estreno de la segunda temporada en Netflix.

La actriz mostró que Diego Boneta le había regalado una botella de champaña para celebrar el estreno de la serie, algo que personalizó todavía más pues le habían grabado su nombre.

Aunque no se detuvo del todo ahí, pues Camila Sodi no dudó en dedicar unas palabras a Diego Boneta usando uno de los stickers del actor como Luis Miguel: “Gracias por tu generosidad siempre, no sólo en el set si no también fuera de él”.

Regalo de Diego Boneta a Camila Sodi. Foto: Instagram

¿Nuevo romance?

Todo indica que el romance que protagonizan los actores en la serie podría haber saltado a la vida real, pues además en una ocasión anterior Camila Sodi se refirió a Boneta como su “ex”, lo que confirmaba que hubo un romance entre ellos.

En la serie Camila Sodi interpreta a Erika, la entonces novia de “El Sol” y con quien tuvo un gran amorío cuando aún eran jóvenes.

