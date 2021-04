Eduardo Yáñez preocupado de quedarse sin trabajo por falsos rumores sobre su estado de salud

Eduardo Yáñez aseguró estar preocupado por los rumores que hablan sobre su estado de salud, ya que esto podría traerle complicaciones a la hora de conseguir nuevos trabajos.

De acuerdo con el actor, teme la postura que podrían tomar directores y productores en caso de que crean que no se encuentra en su mejor estado físico.

Recientemente el actor perdió el protagónico en la telenovela ‘Si nos dejan’, debido a que necesitaba pasar por un procedimiento clínico para retirarle las piedras en los riñones.

El intérprete pidió que nadie se deje llevar por la información que hay en internet y solamente den por cierto solamente lo que salga de su boca.

Además de esto, Yáñez dijo que ya no tiene ningún problema relacionado con este problema, ya que los especialistas que lo atendieron no tuvieron ningún problema para darle la atención necesaria.

“José Gadum que es un urólogo extraordinario y Víctor Valpuesta que es mi médico de cabecera y pues me sacaron adelante rapidísimo porque la primera operación como ya lo dije, fue de emergencia porque ya estaba yo sangrando adentro y me sacaron de ese problema, y ya después de 5 semanas hice la segunda operación que fue donde ya me retiraron todo".