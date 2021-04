Alejandra Guzmán REVELA que Enrique Guzmán le llegó a dar una "nalgadiza", pero nunca se propasó con las mujeres de su familia

Debido a que la familia Guzmán Pinal atraviesa por una fuerte polémica luego de que Frida Sofía decidiera revelar que su abuelo, el rockero Enrique Guzmán, habría abusado sexualmente de ella cuando tan sólo tenía cinco años de edad, ahora es la propia madre de Frida quien ha salido a dar la cara.

Fue precisamente luego de la diversidad de rumores que se han generado Tras esta denuncia de abuso sexual, que ahora Alejandra Guzmán ha decidido romper el silencio y el de su postura de manera pública, para ello eligió el foro de El Heraldo televisión durante el estreno del programa "Me lo dijo Adela".

Durante esta conversación con Adela Micha, la cantante de 53 años aseguro que toda su familia tiene una enorme trauma luego de que la figura de Enrique Guzmán fuera señalada de una manera tan grave en lo que refiere abuso sexual a una menor.

Toda la familia está en el mismo trauma que yo, esto está llegando a un nivel incontrolable, no sé por qué hay esa necesidad de hacernos daños cuando yo le he dado todo lo que he podido”, destacó para El Heraldo Televisión.