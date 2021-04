Alejandra Guzmán asegura que no DEMANDA a Frida Sofía por este motivo; manda FUERTE mensaje: VIDEO

Desde hace un par de semanas, la polémica rodea el apellido de la familia Guzmán, esto luego de que en una entrevista junto al periodista Gustavo Adolfo Infante, la Frida Sofía, confesó que pese a ser hija de Alejandra Guzmán y Pablo Moctezuma, no lleva el apellido de su padre por las diferencias que este tuvo con su abuelo Enrique Guzmán cuando ella recién había nacido.

Sin embargo, el escándalo entorno a Frida Sofía y la familia Pinal-Guzmán continúa luego de que Enrique Guzmán saliera a desmentir a su nieta y negara rotundamente haber abusado de ella cuando era tan solo una niña.

La postura de Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán ha decidido expresar públicamente su punto de vista ante esta controversia que envuelve a su padre e hija, algo que confesó es sumamente doloroso para ella.

Fue así que la postura de la cantante de 53 años decidió acudir al estreno del programa "Me lo dijo Adela" a través de la señal de El Heraldo Televisión con Adela Micha, que reveló que su hija tiene diversos problemas de índole mental que la hacen decir cosas que no son realidad, entre ellas las acusaciones a su padre, el rockero Enrique Guzmán.

Toda la familia está en el mismo trauma que yo, esto está llegando a un nivel incontrolable, no sé por qué hay esa necesidad de hacernos daños cuando yo le he dado todo lo que he podido”, destacó para El Heraldo Televisión.

No la demanda por este motivo

Alejandra Guzmán asegura que Frida Sofía ha hecho diversas acusaciones que son falsas y no tienen sustento que pueda ser comprobado, pues aseguró que miente porque está enferma; sin embargo, este no es el motivo por el que ha decidido no proceder legalmente hacia ella.

Imagínate ser juzgada, señalada por algo que no es verdad, yo no la he demandado porque es mi hija, pero yo no puedo permitir que llegue a este nivel y que ahora esté en contra de mi papá", dijo La Guzmán.

El verdadero motivo que la detiene para proceder en un ámbito legar, es porque, de acuerdo a las propias palabras de la rockera, ella no puede demandarla porque es su hija, la engendró y la ama.

