Frida Sofia: En una íntima entrevista con Lucia Méndez, la modelo reveló el sentimiento hacia su madre Alejandra Guzmán

Las últimas dos semanas para la dinastía Pinal ha sido como una montaña rusa llena de explosivas declaraciones que se suscitaron a raíz de la denuncia que Frida Sofía hizo al señalar que su abuelo Enrique Guzmán, abusó sexualmente de ella. Las palabras de la modelo mexicana estallaron dentro del ambiente de la farándula que empezó a separarse entre los que creen en ella y los que han puesto las manos al fuego por el cantante de los 80, una de ellas su hija Alejandra Guzmán, madre de Frida Sofia y quienes actualmente no tienen una buena relación.

En un día donde Frida Sofía dio a conocer que sí iniciará acciones legales por el abuso sexual en contra de su abuelo, también ofreció una entrevista con la actriz Lucia Mendez, quien inició un canal de Youtube. En la grabación que se subió este jueves 15 de abril, Frida Sofía desmenuza varios episodios en los que se sintió desprotegida por su propia madre. A lo largo del cuestionamiento, la modelo mexicana señaló que se considera "una guerrera" por todos los malos momentos a los que le ha tenido que hacer frente y que por su puesto incluyen el probable abuso sexual que sufrió por su abuelo.

¿Cómo es la relación con su madre, Alejandra Guzmán?

Sin mantener una relación estrecha con su madre, Frida Sofía detalló lo que sucede en la actualidad y todos los sentimientos que le ha generado el distanciamiento junto con experiencias como un aborto.

“Yo creo que una madre siempre tiene que tener el corazón y la verdad. ¿Por qué nunca la he buscado? Porque nunca me fui. La pregunta aquí es, ¿por qué ella nunca me ha buscado a mí? Cuando en realidad estoy muy herida, estoy muy muy muy herida por lo que pasó del aborto, lo que pasó antes de Larry […] Su comportamiento no coincide con sus palabras; ella va y le llora a la cámara y me dice que vuelva, pero yo no me fui”, dijo a Lucia Mendez Presenta.

En parte del programa, Frida Sofia expone que jamás ha actuado en contra de su madre por lo que es la cantante la que “debe agachar la cabeza y pedir perdón” después de haberla puesto en ridículo por haber salido con uno de sus exnovios.

Episodio bochornoso

Frida Sofía narró que hace varios años fue arrestada como consecuencia de una agresión que cometió en contra de una persona que se atrevió a filmarla cuando mantenía relaciones sexuales con su pareja. Frida Sofía reconoció que Alejandra Guzmán fue quien pagó la fianza para que la liberaran y a pesar de la confidencialidad que en ese momento sintió que existía entre madre e hija, la rockera unos meses después lo contó a los medios, declaraciones que la hicieron sentir humillada.

AV