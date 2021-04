¿Querrá sustituir a Kanye West? Maluma y Kim Kardashian salen de fiesta y él termina SIN CAMISA: FOTO

Desde que se divorció de Kanye West, Kim Kardashian no había sido vista con muchos hombres a su alrededor. Sin embargo, ahora posó muy cerquita de Maluma y ¿será posible que él sí pueda conquistarla?

A través de su cuenta de Instagram, la socialité demostró que salió de fiesta y tuvo un afortunado encuentro con el cantante. Al parecer, ambos se encontraban en la inauguración de un lujoso hotel a la cual ella acudió con un sexy vestido verde.

El colombiano, por su parte, llevaba un traje negro a rayas, sin camiseta. En su perfil compartió un video poco antes de llegar a la celebración, bailando dentro de su limusina y con su atuendo impecable y abotonado.

Pero, cuando Kim compartió las fotos, parece que la fiesta y los tragos ya habían hecho efecto, pues Maluma no dudó en desabrocharse el saco y presumir de sus abdominales marcados que, al parecer realmente impactaron a la exesposa de Kanye West.

Foto: Instagram/@kimkardashian

Los dos posaron juntos, y la empresaria compartió algunas de las imágenes en su perfil. Además, también tomó otra instantánea al lado de Victoria Beckham.

Foto: Instagram/@kimkardashian

Para Kim, estas serán sus primeras fiestas como soltera tras su separación, y con algo de suerte tal vez podría volver a encontrar el amor, aunque parece que no le faltan pretendientes.

De hecho, penas una semana después de su separación, del actor estadounidense, Nicholas Braun, de 32 años, usó las redes sociales para tratar de conectar con Kim.

Braun compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece en un sofá “meditando” sobre cuál será el futuro de la hija de Kris Jenner ahora que se separará de su pareja actual.

El actor destacó que se pregunta si ella estará dispuesta a darle una nueva oportunidad al amor, y si tal vez le funcionaría conocer a alguien que sea totalmente diferente a sus anteriores esposos, refiriéndose a él mismo.

“Ella podría verlo y decir: 'Hmm, esto es algo diferente. Sabes, este tipo es extraño, pero tal vez en el buen sentido’. Y se dice a sí misma: 'Sí, tienes razón. Hay algo real aquí y algo bueno'. Existe un profundo entendimiento entre estas dos almas”.

Sin embargo, una fuente cercana a la familia aseguró a People que por ahora ella quiere enfocarse en disfrutar de las cosas que la hacen feliz, salir con sus amigas y sus hermanas y estar al tanto del proceso de adaptación de sus hijos, a la nueva dinámica entre sus padres.

Kanye West sí está pensando en su siguiente amor

En cambio, el sitio de espectáculos de The New York Times, Page Six, señaló que una fuente cercana al rapero aseguró que él desea que su siguiente novia sea “una artista o una persona creativa”, pues quiere “alguien con quien pueda hablar el mismo lenguaje”.

El mismo medio destaca que, a finales de 2020, cuando se llenaron los papales de divorcio señalaron que se debía a “diferencias irreconciliables”, por lo que tal vez eso haya impulsado a West a buscar ahora alguien más cerca de su círculo de amistades.

acmg