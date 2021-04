BTS: ¿Te perdiste del BANG BANG CON 21? Aquí 5 presentaciones que ARMY hizo tendencia

El ARMY se encuentra sumamente cansado y extasiado después de que disfrutara de 8 horas del BANG BANG CON21, un evento en el que BTS transmitió algunos de sus mejores conciertos con el fin de mantenerse unido a sus fans a pesar de la pandemia.

Las presentaciones que estuvieron disponibles en el canal oficial de BANGTANGTV fueron: Live Trilogy Episode 1: BTS Begins de 2015; 5th Muster Magic Shop In Busan que se llevó a cabo en 2019 y el BTS World Tour Speak Yourself en Sao Paulo 2019.

De acuerdo al monitoreo, la transmisión en vivo del #BANGBANGCON21 superó los 1,76 millones y por un momento alcanzó estuvo en 2,6 millones de visualizaciones.

Debido a que en México y varios países, los conciertos comenzaron en la madrugada, muchos se sus seguidores no alcanzaron a ver todo el evento. Sin embargo, el ARMY colocó en las principales tendencias de Twitter varias de sus canciones, pues hicieron recordar viejos momentos.

1. Pied Piper

Una de las principales tendencias en redes sociales fue la presentación de Pied Piper, canción parte del cuarto mini-álbum, LOVE YOURSELF: Her. Este sencillo hace referencia a la popular historia del "Flautísta de Hammeling" de los hermanos Grimm.

2. Epiphany

El solo del vocalista Jin se colocó como uno de los favoritos de los fans durante la serie de conciertos transmitidos en Youtube. Este sencillo es parte del álbum Love Yourself: Answer.

3. We are bulletproof Pt.2

We Are Bulletproof Pt.2 se robó la atención de ARMY, pues es una de las canciones más longevas del grupo. Este sencillo se lanzó el 12 de junio de 2013 y aparece como la segunda pista de su álbum debut 2 Cool 4 Skool .

4. Magic Shop

“Magic Shop”, es una producción realizada por el menor de BTS, Jungkook, que de acuerdo a los propios integrantes es las canciones más significativas del álbum Love yourself: Tear.

5. No More Dream

La banda de k-pop transmitió su canción debut No More Dream, por lo que ARMY no dudó en inundar las redes sociales con sus pensamientos al recordar la primera etapa de la agrupación.

