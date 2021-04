BTS se habría inspirado en éste trágico evento en Corea del Sur para el video de ‘Spring Day’

BTS además tener canciones para subir el ánimo, también tiene piezas nostálgicas que cuentan historias trágicas. Tal es el caso de ‘Spring Day', sencillo del álbum You Never Walk Alone. Esta canción a demás de tener una letra sentimental, también tiene un video inspirado un evento trágico en Corea del Sur.

Este 16 de abril se conmemoran siete años de la tragedia del Ferry Sewol, un evento desafortunado que marcó a la nación asiática. Aunque la agencia del grupo de k-pop no ha confirmado que el video se relacione con dicho evento, Jin, al ser cuestionado al respecto, indicó que el video: "se trata de un acontecimiento triste (...), pero también de nostalgia"

La tragedia del Ferry Sewol

El 16 de abril del 2014, el ferry que se dirigía a la Ciudad de Jeju desde Incheon, trasladaba a 476, de las cuales 330 eran estudiantes de secundaria en Ansan, un suburbio de Seúl, que volvían de una excursión.

Al rededor de las 8:00 de la mañana, el barco comenzó a naufragar frente a las costas de Corea del Sur y en sólo en 20 minutos el panorama empeoró. De acuerdo a varios reportes, los estudiantes comenzaron a hablar por teléfono para pedir ayuda o bien despedirse de sus familiares.

Según la investigación, el capitán Lee Joon Seok saltó de la nave dejando a los alrededor de 500 pasajeros. Después se descubrió que el ferry portaba una carga de 3 mil 608 toneladas, tres veces más al peso máximo permitido para este tipo de navegación. Además, se encontró que la embarcación había sufrido alteraciones ilegales para poder transportar más cargamento.

De las 304 víctimas fatales, 205 fueron estudiantes, mientras que aún cinco cuerpos siguen desaparecidos.⠀

Tras los hechos, muchos artistas que hablaron sobre el incidente y expresaron su descontento en contra del gobierno, fueron incluidos en la lista negra y se les excluyó de los apoyos que el estado les brindaba.

Para conmemorar y recordar a las víctimas, los coreanos, en especial los estudiantes, usan cintas amarillas.

mfa