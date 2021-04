BTS revela FOTOS para su nuevo álbum en japonés THE BEST; aquí la reacción de ARMY

Esta mañana THE BEST se colocó en las principales tendencias de Twitter; la razón es porque los chicos de BTS liberaron las primeras imágenes para su nuevo álbum japonés que se estrenará el mes de junio. ARMY reaccionó favorablemente ante la nueva imagen de los integrantes del grupo de k-pop.

En el primer concepto el grupo de la agencia HYBE optó por algo más minimalista, pues solo hay un fondo color morado y el logo de la agrupación. En las imágenes Suga, Jimin, J-Hope, V, RM, Jungkook y Jin aparecen con un traje blanco que da un contraste perfecto con el fondo.

En el segundo concepto, los integrantes de BTS aparecen en un estilo totalmente diferente a las primeras fotos, pues posan afuera de una cámper con un look más casual y deportivo. Chaquetas y pantalones de diferentes colores son lo que predominan en las instantáneas.

Fotos de portada de @BTS_twt para su nuevo álbum japonés "BTS THE BEST"uD83DuDC9C:



uD83DuDD17https://t.co/4DyJwnbceb pic.twitter.com/uobvDKqesG — ?? Nicolle7 ?¨ (@NicoMar97) April 16, 2021

Además, de las fotos grupales también lanzaron imágenes individuales en donde se puede apreciar mucho mejor los cambios de look. El que llamó más la atención de los fanáticos del grupo surcoreano, fue RM con su corte de cabello mullet en color gris con destellos lilas.

Tras el lanzamiento, Park Jimin se ubicó en las principales tendencias mundiales en las redes sociales, ya que muchos fanáticos destacan el porte con el que posó para este nuevo concepto de BTS.

¿Cuándo es el lanzamiento de THE BEST?

El pasado 2 de abril, BTS lanzó ‘Film Out' el primer sencillo del disco THE BEST. Este nuevo proyecto en japonés verá la luz hasta el 16 de junio.

El nuevo álbum de la banda de k-pop tendrá 23 canciones recopilatorias de su carrera desde el 2017 como 'DNA', 'Black Swan', 'IDOL', 'MIC Drop', 'Fake Love', 'Spring Day', entre otros de los grandes éxitos del grupo más importante de la actualidad.

