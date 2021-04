Danna Paola levanta suspiros con look rebelde; presume cinturita en medias de red y mini short

La cantante Danna Paola sigue causando impacto en las redes sociales con sus cambios de look y con sus atuendos que todas quieren copiar, como el que lució recientemente en sus cuenta de Instagram, donde presumió su cinturita enfundada en un mini short blanco y unas atrevidas medias de red.

La también actriz no ha parado de trabajar este año, desde enero comenzó una fuerte promoción para lanzar su nuevo disco y este viernes estrenó el tema "Vuelva, vuelve" con el cantante español David Bisbal. A sus 25 años, la interprete es una de las mexicanas más exitosas en el medio artístico.

Pero Danna no sólo ha demostrado un gran talento para la música y la actuación, también se ha convertido en un referente cuando se trata de moda y estilo, pues sin duda es una de las jóvenes del medio que impacta y levanta suspiros con sus atrevidos atuendos.

Danna conquista con sus atuendos. Foto: Especial

Danna Paola presume cinturita en look rebelde

La intérprete de canciones como "Sodio", "Mala fama", "Calla tú" y "Oye Pablo", dejó ver lo que parece ser el look con el que aparecerá en un próximo video musical, pues este viernes se dejó ver con el atuendo y desde una lejana locación, en donde aseguró no había señal.

Danna Paola compartió en su cuenta oficial de Instagram, donde tiene más de 30 millones de seguidores, un video y un par de fotos desde una locación, además, se dejó ver en un look atrevido y rebelde de mini short blanco, con medias de red arriba de la cintura, unas botas tipo combat y una playera negra.

El outfit con el que sin duda llamó la atención, lo combinó con una chamarra over size de aspecto acolchado y una camisa a cuadros amarrada a su cintura, lo que le dio un toque muy chic a su look. Con su publicación, la cantante ha recibido casi 3 mil comentarios y más de 900 mil "me gusta".

La cantante dejó ver el look para su nuevo proyecto. Foto: Especial

kyog