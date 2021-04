¿No es una mamá FELIZ? J Balvin confirma que será PADRE pero su pareja está ATERRADA

J Balvin y su novia, Valentina Ferrer, confirmaron este jueves 15 de abril que están esperando a su primer hijo juntos.

A través de una exclusiva con la revista Vogue México, la pareja reveló la noticia, y la modelo dio una entrevista en la que aceptó que las cosas no han sido tan fáciles y felices como parecen. Para comenzar, señaló que cuando se hizo la prueba estaba tan nerviosa que no quiso estar sola, y metió a su perrito con ella a la habitación.

“Me hice la prueba en el baño y la repetí tres veces más porque no me lo creía. Lo que más me sorprendió fue la primera vez que lo sentí patear”, declaró a la publicación.

De igual forma, agregó que todavía se pone nerviosa, pero tiene un método simple para combatir el miedo y lograr tranquilizarse un poco más.

“Siempre me pongo en la mente: ‘A ver, todas las mujeres o la gran mayoría de las mujeres pasan por esto, entonces por qué tenerle miedo. (…) Mientras más me lo tome como algo natural y que fluya, no estar pensando en el tiempo que me falta ni en que, si me voy a engordar o si no me voy a engordar, sino que lo voy viviendo como un día a día, me ha ayudado muchísimo”, afirmó.