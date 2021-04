John Stamos toma la disciplina de su padre para Big Shot

Para John Stamos su carrera siempre ha estado inspirada en su padre, y el dar vida a un entrenador de basquetbol femenil lo hizo reconectarse con las enseñanzas que le dejó, “mi papá era muy disciplinado y simple, y mi personaje Marvyn tiene los mismos valores que tenía él, si algo le aprendí es que no debes darle la espalda a un reto, sino prepararte y hacer lo mejor”. El actor, quien se dio a conocer en la serie Full House, regresa en la tragicomedia deportiva de streaming, Big Shot.

Un equipo de basquetbol femenil debe adaptarse a su nuevo entrenador temperamental y que fue despedido de una liga varonil y su nueva tarea le llega inicialmente como castigo. “Cuando me invitaron a este proyecto y vi que era de David E. Kelley, creador de Ally McBeal y The Practice, pensé que me tocaría interpretar a un abogado”, confiesa John. “Luego me dijeron que se trataba de basquetbol y me preocupé, porque no sé nada de deportes”.

En la superficie su personaje es un hombre complicado, pero cada episodio nos revela las capas bajo esa fachada. Algo similar ocurre con la serie, que podría ser una tragicomedia deportiva cualquiera, aunque aquí tiene otras dimensiones.

Stamos, quien alguna vez fue baterista en una gira con los Beach Boys dice que ha aprendido a ser sencillo gracias a que sabe lidiar con el fracaso y siempre se levanta. El actor recordó su conexión con México, ya que su abuelo se casó con una mujer mexicana y vivió muchos años en Sinaloa, a lo que bromeó diciendo que cuando lo visitaban pasaban por los túneles que hizo El Chapo. Big Shot se estrena el próximo 16 de abril en la plataforma Disney Plus.

Datos

En 2000 John produjo la miniserie The Beach Boys: An American Family.

El actor estadounidense recibió dos nominaciones al Emmy como productor.

En 2017 Stamos reinterpretó su personaje del tío Jessie Katsopolis para Fuller House.

Gonzalo Lira

dza