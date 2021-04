Estrenos Netflix: Luis Miguel y otras series y películas que llegan a la app del 15 al 18 de abril

Netflix es una gran opción para las noches y los fines de semana, especialmente ahora que estamos en pandemia y es recomendable no salir de casa. Por eso, esta semana comenzaremos el fin desde el jueves y hay muchas opciones que entregará la app de streaming a sus suscriptores.

Series, películas y documentales llegarán desde mañana a Netflix y te decimos cuáles son las mejores opciones. Obviamente el estreno más esperado es la segunda temporada de Luis Miguel: la serie, pero hay otras propuestas que valen mucho la pena.

Las Series que llegan

Why Are you Like this? (16 de abril)

Tres jóvenes viven su amistad entre trabajo, diversión, política de identidad, romances y noches desatadas en esta aguda sátira de la vida a los veinte en Melbourne. Los protagonistas son Naomi Higgins, Olivia Junkeer y Wil King.

Why are you like this? llega mañana a Netflix

FOTO: Netflix

Fast & Furious: Espías a todo gas T4 (16 de abril)

Una agencia del Gobierno recluta al joven piloto Tony Toretto y a sus osados amigos para infiltrarse en un circuito de carreras clandestinas como espías encubiertos.

La serie animada de Fast & Furious se estrenará en Netflix

FOTO: Netflix

Luis Miguel: La serie T2 (18de abril)

Es el estreno más esperado del mes de abril. La serie relata la vida del cantante Luis Miguel, que ha cautivado al público en Latinoamérica y más allá, durante varias décadas. La estelarizan Diego Boneta, Juan Pablo Zurita y Camila Sodi.

Las películas que llegan

De amor y monstruos (14 de abril)

Transferencia de almas (14 de abril)

Contigo a muerte (15 de abril)

Rei ayuda a la mujer de la que ha estado enamorada por años a escapar de su abusivo esposo. Durante la fuga, los sentimientos de ambas se intensifican. Contigo a muerte se estrena el 15 de abril

FOTO: Netflix

Tu corazón baila (16 de abril)

Arlo, el chico caimán (16 de abril)

El optimista Arlo abandona su pantanoso hogar sureño para ir a Nueva York, en busca del padre que nunca conoció y para hacer amigos por el camino. Una aventura musical protagonizada por Michael J. Woodard, Mary Lambert y Brett Gelman. Arlo, el chico caimán llega a Netflix este fin de semana

FOTO: Netflix

gka