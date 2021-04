El regreso de la grande: Adela Micha en Heraldo Televisión

La televisión mexicana ha visto muy de cerca la trayectoria de Adela Micha, y es que, desde que inició su carrera hace más de 30 años ha demostrado que sabe manejar notas periodísticas nacionales e internacionales, coyuntura política, economía, entrevistas con personalidades prominentes, así como temas de interés social. En la carrera de la comunicadora, destacan también programas como “Las Noticias por Adela”, “Imagen Informativa Segunda Emisión”, “La Primera por Adela”, “Inicio de La Entrevista por Adela”, en medios tradicionales.

Después de su paso por diferentes televisoras, Adela apostó por plataformas digitales con “La Saga Live” en 2019, donde pudimos ver a muchísimos actores, cantantes, comediantes… y hasta políticos, obteniendo entrevistas exclusivas, de temas nunca antes hablados en público, algo que solo la conductora pudo lograr.

Actualmente, miles de mexicanos la sintonizan en “Me Lo Dijo Adela” por Heraldo Radio, donde junto con Maca Carriedo, tocan temas de todo tipo, desde noticias y situaciones del día a día, hasta empoderamiento femenino a través de diferentes proyectos de Heraldo Media Group.

No conforme con la audiencia actual, Adela regresa a la televisión mexicana con una extensión del programa de radio. A partir del lunes 19 de abril, podremos verla en Heraldo Televisión a partir de las 9:00 AM y en punto de las 10:00 AM se conectará a radio, haciendo algo que quizá no habíamos visto antes: mismo contenido en televisión y radio al mismo tiempo, y dicha transmisión acabará a las 12:00 del medio día.

Adela reaparece con una producción propia y respaldada por Heraldo Media Group, un concepto único, formal, intelectual e industrial en escenografía, viene a ser un programa disruptivo, pues es algo totalmente diferente a lo que vemos en televisión con programas matutinos.

Entre los temas de la revista informativa y noticiosa de Adela, destacan las secciones de moda, espectáculos a cargo de Jimmy Sirvent; Daniel López Casarín nos dirá lo más relevante en los deportes y tecnología con Luis G y G, además del inigualable estilo de Maca Carriedo.

QUÉ VEREMOS EN EL GRAN ESTRENO

En este primer programa podremos ser partícipes de una plática en EXCLUSIVA uno a uno, para hablar de todo y cómo nos gusta, con una artista de gran trayectoria, cantante de talla internacional. Hablamos de una integrante de la dinastía Pinal, Alejandra Guzmán, quien sin duda ha dado mucho de qué hablar desde pequeña gracias a su talento y personalidad única, con una vida difícil, dura y azarosa.

Este lunes 19 de abril, no te puedes perder “Me Lo Dijo Adela” por Heraldo Televisión, con la promesa de ser, escuchar y ser partícipe de una entrevista más que honesta.