Zack Snyder crea su mundo zombie e incluye a actriz mexicana

Zombies inteligentes, rápidos y organizados inundan el nuevo tráiler de la película de Zack Snyder, Army of the dead, que se estrenará en mayo en una plataforma de streaming, y que tiene a la mexicana Ana de la Reguera, como parte del elenco, interpretando a una mercenaria.

Durante una conferencia para presentar el adelanto de la cinta, dijo que éste filme estará complementado por Army of Thieves, una historia que se centrará en uno de los personajes, Dieter (Matthias Schweighöfer), un ladrón de cajas fuertes alemán que será reclutado por su especialidad de irrumpir en bóvedas.

“Vamos a contar sobre su obsesión por romper cajas fuertes", detalló Snyder. El segundo trabajo es una precuela animada que le permitirá a la gente conocer de la mitología de los zombies, cómo es que surge el brote y saber más de la historia de Scott Ward (Dave Bautista). Este trabajo se llamará Army of the Dead: Lost Vegas.

Snyder vuelve a este género, luego de Dawn of the Dead. “(En ese entonces) fue divertido, así que pensé en que otros géneros no tenían sitio para la historia. Es este tono en el que te diviertes, pero no te burlas de él”, explicó el cineasta al presentar el tráiler de Army of the dead”.

Este nuevo largometraje tiene más que zombies, cuenta con un elemento que para Snyder es primordial, la relación entre padre e hija que estará en peligro. El material narra la historia de Scott Ward, un héroe de la guerra contra los zombies, que trabaja en un restaurante y está distanciado de su hija Kate (Ella Purnell), por lo que acepta la propuesta de un magnate de casinos, Bly Tanaka (Hiroyuki Sanada), para recuperar 200 millones de dólares que están en un casino en Las Vegas.

Ward reúne a un pequeño grupo en el que se encuentra la veracruzana Ana de la Reguera, con el papel de la mecánica María Cruz. “Todos los actores son asombrosos, hacen un excelente trabajo, es una película con mucho esfuerzo físico y ellos lo lograron”, finalizó el director.

