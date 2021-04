José Eduardo Derbez estrena NUEVO show y no es "De viaje con los Derbez", te contamos TODO

José Eduardo Derbez comenzará un nuevo proyecto en su carrera con la cual ha pasado de celebridad a youtuber, de hecho esta última actividad le ayudará en su nuevo papel donde interpretará a un influencer que cae en el olvido y comenzará a hacer LO QUE SEA con tal de volver a recibir miles de likes en su contenido.

Derbez se une al reboot mexicano de “Soy Pepper” todo por un like, la serie digital con rotundo éxito en Argentina, que cuenta la historia de Pepper, un youtuber que de un día para otro deja de tener seguidores, likes y comentarios en sus posts. A partir de esa caída, Pepper comienza a hacer TODO para llamar la atención del público y no ser desterrado al anonimato de la vida real.

“Desde que me platicaron de la serie y tuve oportunidad de ver la versión original de Argentina me enamoré del proyecto, me siento totalmente identificado con Pepper y ha sido un honor que me hayan elegido a mí para representarlo en México. Nos hemos divertido mucho encontrando y creando a nuestro propio personaje durante esta etapa de desarrollo”, manifestó José Eduardo.