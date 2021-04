Karol G recibió fuertes críticas sobre su peso: así fue como los superó

La artista colombiana Karol G, famosa por temas como “Ay Dios mío”, “Tusa” y “Bichota”, recientemente confesó que a pesar del gran éxito que ha tenido en su carrera en los últimos años, algunas personas han decidido enfocarse en su peso y no en sus creaciones musicales.

La estrella de 30 años fue invitada a un programa de YouTube llamado Molusco Tv, en donde compartió algunos detalles de su vida personal, su trayectoria en la música y sus nuevas producciones, tales como el álbum KG0516.

Entre las cosas que platicó con el conductor fue de las críticas que ha recibido en relación a su aspecto físico y su peso, pues la cantante explicó que algunos de sus seguidores no dudaron en juzgar su cuerpo con palabras que le dolieron.

"Yo en la pandemia llegue a pesar 76 kilos, estoy en 62 ya me puse al día, yo tengo una condición médica y cualquier cosa que coma tengo saturación de insulina fuerte en mi cuerpo y yo literal me engordo respirando”, dijo.

También mencionó que cuando se encuentra en gira, alimentase sanamente es muy complicado por lo que durante la pandemia aprovecho para darse ciertos permisos y comer lo que quería, pero no contaba con los comentarios de los usuarios de las redes sociales que llegaron a decir que estaba embarazada.

Fue en una premiación cuando las críticas afectaron las emociones de la estrella, pues en vez de enfocarse en sus logros, solo estaban comentando como se miraba y los kilos de más que había ganado.

"Yo salí, me gané ese premio, que me lo entregó Ivy Queen, eso fue muy emocionante... yo me tenía que cambiar porque yo también presentaba un premio y cuando llego en mi emoción a ver el teléfono, tú no sabes yo todo lo que lloré", platicó Karol.

Para cerrar el tema Karol G compartió que a las personas no tiene que importar su físico, pues ella es cantante y no modelo. “A la gente le debería enamorar mi música no mi imagen, ni cómo me veo, ese día me molesté mucho”.

La famosa dijo que hizo un gran esfuerzo para bajar de peso, entre ellas doble jornada de ejercicio, cardio en ayunas durante tres meses, pero asegura que no fue para darle gusto a las personas negativas sino para no sentirse como antes.

