Britney Spears agradece a los fans que están "preocupados" por su bienestar

Britney Spears quiere que sus fans sepan que los escucha alto y claro. La estrella del pop acudió ayer a Instagram para compartir un vídeo con el público que ha expresado su preocupación por la cantante en los últimos meses.

Antes y especialmente después del lanzamiento de Framing Britney Spears, el documental producido por Hulu y New York Times que analiza los efectos de la tutela de 13 años de la cantante en su carrera y sustento, los fanáticos expresaron su deseo de ver a Spears en control de su propia vida. Al menos una vez más.

Fans empáticos

'La Princesa del Pop' reconoció el clamor de sus fanáticos en su leyenda de Instagram, que publicó con un videoclip de una sesión de fotos en casa celebrada el año pasado.

"Así que este video de Just a Touch of Rose se filmó el año pasado... estas tomas específicas nunca se han visto, ¡así que es algo nuevo para mí! Tengo más de 10 minutos de video para el proyecto Rose y créanme que es MUCHO 🌹🌹🌹 !!!! " escribió Spears en la publicación. "Feliz de compartir especialmente con un mundo que es empático y preocupado por mi vida.. ¡¿Qué puedo decir? ¡¡¡Estoy APLASTADA 💁🏼‍♀️ !!! ¡¡Por otro hermoso verano de paletas heladas y tomando el sol ☀️☀️☀️😜😜😜!" !! "

La publicación marcó una de las raras ocasiones en que Spears ha reconocido la preocupación del público en torno a su vida y su tutela. La estrella reconoció el documental Framing Britney Spears el mes pasado y expresó que, aunque aún no lo ha visto, se sentía incómoda con la forma en que retrataba algunos de los momentos más bajos de su vida.

"¡Mientras el mundo sigue girando y la vida sigue siendo tan frágiles y sensibles como personas! No vi el documental, pero por lo que vi, me avergonzó la luz en la que me pusieron... Lloré durante dos semanas y bueno.... ¡¡¡¡Todavía lloro a veces !!!! " escribió Spears. "Hago lo que puedo en mi propia espiritualidad conmigo mismo para tratar de mantener mi propia alegría... amor... y felicidad ✨🙏🏼 ☀️ !!!! Todos los días bailar me trae alegría !!! No estoy aquí ser perfecto... perfecto es aburrido... estoy aquí para transmitir amabilidad 💋💋💋 !!!!"

Con información de redes

snd